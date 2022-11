Politiet varsler kontrolluke – disse skal tas

Straks er det november, det betyr også at det kan bli vinterlige forhold på veiene over hele landet.

Utrykningspolitiet (UP) varsler nå at de går i gang med det de kaller «Aksjon tung vinter». Som navnet tilsier: Dette handler om tunge kjøretøy, som UP nå skal ha spesielt fokus på.

Dette skriver de på egen Facebook-side:

Denne uken gjennomfører politiet kontroller av tungbiler, busser og varetransport. Hensikten med aksjonsuken er å kontrollere om sjåførene overholder fartsgrensen og kjører rusfritt.

Belte- og mobilbruk

Samtidig blir det også økt vekt på kontroll av vinterutrustning. Her er gjengangeren at altfor mange tunge kjøretøy er dårlig skodd for vinteren. Utenlandske vogntog på sommerdekk er en gjenganger. Her har kravene til dekkutrustningen blitt strengere de siste årene, men fortsatt er det noen som ikke tar dette på alvor.

UP skal også ha fokus på beltebruk. Og til slutt kommer det som har blitt et omfattende problem ute på veiene: Nemlig ulovlig mobilbruk.

Ulovlig mobilbruk kan koste deg over 100.000 kroner

– Alarmerende høye tall

Her er også førere av tunge kjøretøy overrepresentert. En såkalt veikantundersøkelse av ulovlig mobilbruk gjort av UP for to år siden, viste at mer en sju prosent av alle tungbilførerne som passerte kontrollpunktet brukte håndholdt mobiltelefon. Den tilsvarende andelen for personbiler var 3,2 prosent, og snittet for alle biltyper var 3,6 prosent.

– Dette er alarmerende høye tall, og vi ser ekstra alvorlig på at andelen for tunge biler er så høy. Med den størrelsen og vekten disse har, blir konsekvensene ekstra ille når ulykken først er ute, sa daværende UP-sjef Steven Hasseldal til Broom, den gangen.

– Vi kunne sikkert tidoblet antall mobilbøter

Blitt mye dyrere

Og det koster å bryte dette forbudet. I fjor økte straffen for å bruke mobiltelefon i bil. Fra 1.700 kroner og to prikker i førerkortet, gjorde straffen et byks til 5.000 kroner og tre prikker.

1. mars i år ble satsen så ytterligere hevet: Til klekkelige 7450 kroner. Pluss tre prikker. Likevel er det mange som fortsatt tar sjansen ute i trafikken.

