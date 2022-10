Bilindustrien er flinke til å fornye seg – og aldri har utviklingen gått så fort som den gjør nå. Men noen ganger er ikke nyskapningene til det bedre – og et framskritt kan bety å gå et steg tilbake.

Akkurat dette har selveste VW fått erfare med de haptiske knappene på rattet. Nå skal de nemlig erstattes - og vi får tilbake de "gamle", fysiske knappene i stedet.

Når et av verdens største bilmerker tar en slik U-sving, sitter det nok langt inne. De gjør vanligvis svært grundige tester, før de bestemmer seg for noe som helst.

Men selv de kan, tydeligvis, gjøre feil. Da er det bare en ting å gjøre: Gå tilbake til slik det var før. Uansett hvor mye det måtte svi for stoltheten ...

Nå kommer hippiebussen tilbake

Knapper til besvær

Problemet er altså de trykksensitive, haptiske knappene på rattet som kom for noen år siden. Disse erstattet de tradisjonelle, fysiske knappene – og ble blant annet introdusert på elbilen ID.3.

Både biljournalister og flere eiere har imidlertid klaget på brukervennligheten.

Til slutt fikk VW nok. Nå går de bort fra denne løsningen.

ID-modellene, her representert med storselgeren ID.4 GTX, er blant bilene som har haptiske knapper på rattet.

Gjør som kundene ønsker

Dette skriver VW-sjef Tomas Schäfer i et innlegg på LinkedIn.

– Vi gjør det enklere å bruke våre biler. Blant annet tar vi tilbake de fysiske knappene på rattet. Det er det kundene våre vil ha.

Det vil garantert bli godt mottatt. Undertegnede kan i alle fall skrive under på at dette er på tide. Her fra da jeg testet VW ID.5 tidligere i år:

De såkalte haptiske knappene – både på rattet og under skjermen på dashbordet – er vi fortsatt ikke fortrolig med. Og nå har vi kjørt ganske mange VW-modeller med dette. Så jeg lurer på om jeg rett og slett har bestemt meg for at det er en utvikling som har gått i feil retning.

Lett å trykke feil

De haptiske knappene på rattet ser moderne, blanke og eksklusive ut – og man skal få en vibrering som bekreftelse på at man har trykket på dem.

Men i praksis fungerer de langt dårligere enn den tradisjonelle løsningen: De er vanskeligere å bruke når man kjører – og det er lett å trykke feil.

Det står ingen ting om at VW har tenkt å ta tilsvarende grep på de andre haptiske knappene sine. Blant annet de til klimaanlegg og volum, som er plassert under infotainmentskjermen i ID.3, ID.4 og ID.5.

Det er også haptiske knapper under infotainmentskjermen. På tide å bli kvitt disse, også? Ja, mener i alle fall vi.

Les dette, Schäfer ...

Men Schäfer, hvis du tilfeldigvis leser dette: Jeg er ganske sikker på at jeg har med meg langt de fleste av alle ID-eiere, når jeg slår et slag for fysiske knapper til klimaanlegget og et hjul til å justere volumet med.

Hvis vi i tillegg får en større skjerm, som på Skoda Enyaq, ville det virkelig hjulpet. Kanskje til og med et menyhjul så vil slipper å sikte på den berøringssensitive skjermen.

Men det er kanskje å be om for mye..?

