Kjøretøy som mangler lovpålagt forsikring har vært et betydelig problem i Norge i mange år.

I 2018 tok myndighetene grep. Da ble det innført en ordning med gebyr hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. Det ga umiddelbare resultater.

Da gebyrordningen startet, var det rundt 97.000 biler uten forsikring. Nå er tallet nede i 28.000 kjøretøy.

De fleste av disse er personbiler, og gebyret er på 150 kroner i døgnet.

Frykter dårlig råd

Trafikkforsikringsforeningen sikrer oppgjør når skadevolder ikke har forsikring. De er en samarbeidsorganisasjon for norske bilforsikringsselskaper, og alle som tilbyr ansvarsforsikring i Norge er pliktige til å være medlem.

Roger Stenseth er leder i Trafikkforsikringsforeningen.

Nå frykter Trafikkforsikringsforeningen at flere biler og andre kjøretøy i høst blir uforsikret på grunn av anstrengt økonomi.

– Vi frykter at dårlig råd og vanskelige økonomiske tider for mange skal få flere til å droppe den lovpålagte forsikringen. Jeg har stor forståelse for trange tider, men dette er en forsikring kjøretøyeiere må ta med inn i beregningen. Konsekvensene kan ellers bli store, sier leder i Trafikkforsikringsforeningen, Roger Stenseth.

Det skal ikke veldig store skader til før tusenlappen flyr. Mangler du forsikring, blir du også personlig ansvarlig for skaden.

Kan få enorme konsekvenser

Hvis et uforsikret kjøretøy forårsaker skade, blir eieren økonomisk ansvarlig. Trafikkforsikringsforeningen betaler ut erstatning til skadelidte, men erstatningsbeløpet kreves i sin helhet tilbake fra den uforsikrede.

­­– Hvert eneste år ser vi dessverre eksempler på at noen tar sjansen på å bruke et uforsikret kjøretøy. Da kan de økonomiske konsekvensene bli enorme i tillegg til belastningen ved ulykken. Man risikerer å bli gjeldsslave hvis noen blir alvorlig skadet, sier Stenseth, i en pressemelding.

I dag er det rundt 28.000 uforsikrede biler på norske veier. Foto: NTB

Koster fort like mye

Eiere av registreringspliktige kjøretøy uten forsikring må altså betale gebyr hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret.

Hensikten med gebyret er å få flere til å kjøpe lovpålagt forsikring.

– Det skal ikke lang tid med gebyr før det koster like mye som den lovpålagte forsikringen, avslutter Stenseth.

