Stadig flere kjøper bil usett. Enten det er ved å bestille en ny bil som ennå ikke er i Norge – eller å lete opp en bruktbil et annet sted i landet og kjøpe den via nettet.

Akkurat nå er også store deler av dette markedet i ubalanse. Det er mangel på mange biltyper, dermed blir det også viktig å være kjapt ute.

Men nå går bilgiganten Bertel O. Steen litt mot strømmen når de lanserer et nytt outlet-konsept for bruktbil. Her krever de rett og slett at kundene må ha prøvekjørt bilen, før de kjøper den.

– Rendyrke outlet-satsing

Bransje-nettstedet BilNytt.no var først ute med nyheten om outleten som ligger på Kalbakken i Oslo.

BilNytt.no forteller også at forretningsmodellen er å satse på litt eldre biler, som gjerne har høy kilometerstand og kanskje noen kosmetiske mangler. Prisklassen er opp til 450.000 kroner.

– Frem til nå har vi testet litt ulike sortimentspolicyer, som blant annet litt eldre biler enn hos våre øvrige forhandlere. Dette har gitt oss verdifull læring og bidratt til at vi nå ønsker å rendyrke en outlet-satsning, sier leder for bruktbil i Bertel O. Steen Detalj, Øyvind Hallenstvedt til BilNytt.no.

Outlet er på full fart inn på bruktbilmarkedet. Her handler det gjerne om biler som har noen kosmetiske skader, har uvanlig høy kilometerstand – eller kanskje har hoppet over en service.

– Bør alltid prøvekjøre

Han forklarer kravet om prøvekjøring slik:

– Vanligvis er det slik at det er frivillig å prøvekjøre bilen når man skal kjøpe. På en outlet-bil så vil vi ha krav om at bilen skal prøvekjøres, da dette gir kunden en bedre innsikt i hva man kjøper, sier Hallenstvedt, til BilNytt.no.

Brooms bilekspert Benny Christensen hilser dette velkommen:

– Jeg mener av prinsipp at man alltid bør prøvekjøre en bil før man kjøper den. Samtidig vet vi at det ofte ikke skjer. Noen ganger det sikkert gode grunner, for eksempel at man må slå til kjapt for å ikke risikere at noen andre stikker av med bilen. Noen finner også drømmebilen i en annen del av landet og må ta sjansen. Men i de fleste tilfeller er jeg rimelig sikker på at det er tid til en kjapp prøvetur og gjennomgang av bilen først, sier Benny.

Problemer og uenighet

– Det kan også gjøre at det blir færre problemer i etterkant?

– Helt klart! Altfor mange bilkjøp ender i problemer og uenighet. Som regel skyldes det at selger og kjøper har ulike oppfatninger om bilen. At kjøper mener den ikke står i forhold til det som ble lover, eller det vedkommende forventet. Og har man ikke engang prøvekjørt bilen først - ja, da er det klart det fort kan komme slike problemstillinger. Dette kan nok være ekstra viktig ved kjøp fra outlet. Det er gjerne en grunn til at de selges på en litt alternativ måte, sier Benny.

Vi i Broom har forelagt Bertel O-Steens outlet-praksis til Forbrukerrådet, Juridisk seniorrådgver Thomas Iversen svarer slik:

Bruktbilkjøp er en kilde til mange problemer. Derfor er det også så viktig å vite hva man kjøper – ikke å finne det ut i etterkant og bli skuffet da.

Retten til å klage

– Forbrukeren har ingen egentlig undersøkelsesplikt før kjøp av bruktbil, men kan ikke klage på forhold ved bilen han kjente eller måtte kjenne til før avtalen ble inngått. Dette går frem av forbrukerkjøpsloven § 16 tredje ledd, og når loven legger terskelen på "måtte kjenne", skal det mye til for at retten å klage faller bort. Det vil kun være de helt åpenbare forholdene ved bilen som vil rammes av denne bestemmelsen, men slike forhold burde uansett selgeren informert om i markedsføringen, sier Iversen.

Han legger til:

– Et viktig poeng er at forbrukerkjøpsloven ikke fører til noen konsekvenser dersom forbrukeren lar være å undersøke bilen før kjøpet. En forbruker som bevisst holder seg i uvitenhet ved å ikke prøvekjøre bilen vil ikke kunne møtes forhold han ville ha sett dersom han hadde tatt en prøvetur. Igjen vil åpenbare feil helt klart omfattes av selgers opplysningsplikt.

Anbefaler jevnlig prøvetur

– Utgangspunktet etter forbrukerkjøpsloven er at man ikke kan avtale dårligere rettigheter enn det som følger av loven. Når forbrukerkjøpsloven ikke pålegger forbrukeren å besiktige tingen før man kjøper, så vil et krav om prøvekjøring fort kunne være et vilkår som ikke kan brukes i forbrukeravtaler. Dette må til sist vurderes av Forbrukertilsynet, forteller Iversen.

Han er likevel positiv til å prøvekjøre bilen før kjøp:

– Det er mange ting utover rettslige mangler som det er lurt å se etter før du bestemmer deg. Det knytter seg til praktiske forhold ved bilen, hvordan den er å kjøre og lignende. Forbrukerrådet er i den sammenhengen positiv til å sette fokus på at forbrukeren skal ta seg en tur med bilen, og anbefaler jevnlig en prøvetur når vi gir tips og råd i forbindelse med bilkjøp. Vi er likevel litt skeptiske til at prøvekjøring skal være et krav, avslutter Thomas Iversen.

