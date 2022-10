Har du ikke lagt om til vinterdekk ennå? Da begynner du å få dårlig tid. Mot slutten av oktober kan vinteren komme når som helst. Og da er det som regel bedre å legge om når du kan – ikke når du må.

Fortsatt gjør mange denne jobben selv. Og da er det et par ting det er ekstra viktig å merke seg.

Det er ikke vanskelig å skifte hjul på bilen. Med riktige forberedelser og verktøy går det fort – og det er penger å spare på å ta jobben selv.

Ekstra viktig på elbiler

Alle biler har egne punkter der jekken skal festes når du skifter hjul.

– Du må alltid være nøye med å feste jekken riktig. Det er ekstra viktig om du har elbil, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Elbilene har batteripakken i bunnen av bilen. Skader du denne – da kan det bli kjempedyrt. Foto: broom

Jekkfestepunktene er laget slik at du ikke skal få skader på bilen når du jekker den opp for å skifte hjul.

– Fester du jekken feil, gir det skader. På en elbil kan det fort bli dyre skader. Grunnen er at hovedbatteriet ligger i bunnen av bilen. Jekker du opp der batterikassa er, kan det føre til kostnader i hundretusen-kroners-klassen, advarer Sødal.

Kjøpte nye dekk – men de var 2,5 år gamle

Løsne hjulboltene først

Du risikerer også å ødelegge kanalen nederst på bilen, hvis du fester jekken der, og ikke på festepunktet. Også det blir fort en kostbar sak.

For å finne jekkfestene må du se i bilens instruksjonsbok. Når du har gjort det, parkerer du bilen på et jevnt og fast underlag. Har du automatgir, må du sette det i Park, og sette på håndbrekket. Før du jekker opp bilen, lønner det seg å løsne hjulboltene.

– Før du bytter hjul, må du sjekke at vinterdekkene fra i fjor ikke har skader og at de har god nok mønsterdybde. NAF anbefaler minst fire millimeter mønsterdybde. Har du piggdekk, bør du også gå over dekket og kontrollere at piggene sitter og at det ikke er store forskjeller i antall pigger, sier Sødal, i en pressemelding.

Se hva som har skjedd med dekkene de siste tiårene

Det er veldig viktig å etterstramme hjulboltene etter noen mil, hvis ikke kan du risikerer at de løsner. Foto: broom

Må etterstramme

Når jobben er gjort bør du huske å etterstramme hjulboltene. Hjulskiftesesongen er høysesong for at bilbergerne hos NAF må rykke ut til bilister som mister hjulene.

– Det er viktig å stramme hjulboltene med riktig moment. Til det kan du enten bruke en momentstav eller en momentnøkkel. I tillegg må du etterstramme boltene etter noen mil for å være sikker på at de sitter slik de skal. Da skal de igjen trekkes til med korrekt moment – og det finner du i bilens instruksjonsbok, sier Nils Sødal.

Han minner om at du må etterstramme også om du lar et dekkverksted foreta hjulskiftet.

– Klarer du det ikke selv, eller om du ikke har riktig utstyr, bør du kjøre tilbake til dekkverkstedet og få dem til å etterstramme boltene, mener Sødal.

Før kunne alle gjøre det – nå risikerer du å ødelegge bilen

Huskeliste for hjulskift:

Plassér bilen på et jevnt og hardt underlag.

Sett elbilens gir i Park og dra til håndbrekket.

Løsne hjulboltene før du jekker opp bilen.

Bruk bilens jekkfester. Hvor de er står i instruksjonsboken.

Trekk til hjulboltene med korrekt moment. Du finner det i instruksjonsboken. Husk å etterstramme etter noen mil. Det gjelder også om du har latt et dekkverksted skifte hjulene for deg.

Sommerdekkene lagrer du best liggende, eller hengende etter felgen. De skal lagres mørkt, tørt og kjølig. Husk å vaske både dekk og felg før du lagrer dem

Sjekk dekktrykket. For å være sikker på at du har korrekt dekktrykk bør de sjekkes hver tredje uke. Hva dekktrykket skal være finner du i instruksjonsboken.

Video: Denne tabben ble kjempedyr!

(Artikkelen er først publisert av Broom)