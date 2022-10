Null moms og heller ingen avgift har vært helt avgjørende for at elbilene har tatt over det meste av nybilsalget i Norge.

Dette har gjort at de elektriske bilene i mange tilfeller har kommet gunstig ut her hjemme, sammenlignet med fossile biler. Dermed har vi også kommet rundt det faktum at elbilene generelt er dyrere å produsere.

Samtidig har det lenge blitt hevdet at det bare er et tidsspørsmål før elbilene vil komme ned på samme kostnadsnivå som fossibilene, og så bli billigere å produsere enn disse.

Det handler om produksjonsvolum og tilgang til rimeligere råvarer.

Prisen har doblet seg

Men går det virkelig den veien? Nei, mener den mektige Renault-sjefen Luca de Meo. Han har gitt en rekke intervjuer på den store Parisutstillingen.

– Jeg ser ikke at forskjellen minsker, sier han til bransje-nettstedet Automotive News.

Batteripakken utgjør en stor del av kostnaden til en elbil. Her er kobolt viktig og det siste halve året har prisen på kobolt doblet seg. Det påvirker også i stor grad totalprisen på bilen.

De har utviklet «reservekanne» for elbiler

Kompensere for rekkevidden

Elbiler inneholder langt færre deler enn bensin- og dieselbiler og er slik sett enklere og rimeligere å produsere. Men så kommer prisen på batteriene.

de Meo mener dette blant annet vil føre til at bilprodusentene må bruke mindre batteripakker, særlig på det som skal være folkelige volummodeller.

Håpet er at godt utbygget ladeinfrastruktur og høy ladehastighet vil kunne kompensere for at bilene ikke har veldig lang rekkevidde.

de Meo påpeker også at størst mulig batteripakker ikke bare handler om økonomi:

– Å ha et batteri på 150 eller 200 kWt er ren nonsens ut fra miljøhensyn, sier han.

Slik sjekker du om batteriet begynner å bli dårlig

Blir likevel dyrere

Renault er selv i gang med å utvikle en helt ny plattform som i første omgang skal brukes på elbilene 4 og 5.

En helt ny Renault 5 er blant det vi kan vente oss fra Renault fremover, den skal komme som 2025-modell.

Her skal de ha klart å få ned kostnadene med 30-35, sammenlignet med dagens Megane E-Tech. Likevel blir 4 og 5 en god del dyrere enn småbiler som har bensin- eller dieselmotor.

Renault jobber selv mot å bli et rent elbilmerke innen 2030. Men de Meo er også tydelig på at det ikke nødvendigvis er satt i stein:

Retrettmulighet

– Jeg tar selskapet dit, men til syvende og sist er det markedet og kundene som bestemmer om de vil bli helt elektriske, sier han.

Med det gir han seg selv og Renault en retrettmulighet, dette er nok noe også flere andre selskaper tenker.

Noe kjent med denne? Da tar du ikke feil

Denne saken ble først publisert på Broom.no.