SAAB: Scenen er nesten absurd. På vei sydover for å finne et krypinn for natten i den lille landsbyen Højer, dukker det plutselig opp: Synet av et 20-talls Saab utstilt for salg på en stor gresslette.

Klassiker: En 1970-talls Saab Sonett står og venter på en ny eier. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Tidsmaskin

Synet gir et flashback som om kalenderen er stilt tilbake til 2010. Til den gang det fortsatt var «håp» for Saab, med 9-3, en ny 9-5 og store planer fra de nye Spyker-eierne med den entusiastiske (og overoptimistiske) Victor Muller i spissen.

Høyrebenet skifter umiddelbart fra gass til brems. Dette må vi ta en nærmere titt på, selv om solen har gått ned i vest og høsthimmelen signaliserer at det snart er mørkt.

Tiden har stått stille: Saab-ledelsen hadde hatt lite å utsette på ryddigheten om de hadde kommet, men dette er ikke 2010, selv om det ser ut slik. Foto: Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Fullt forhandleranlegg

På motsatt side av veien er både salgshall og serviceverksted, pent og ryddig som om de nettopp skulle hatt Saab-ledelsen på inspeksjon for å sjekke at de tilfredsstilte fabrikkens forhandlerstandarder. Svend Wind Automobiler har vært Saab-forhandler siden 1964, men har ikke hatt noe besøk fra Saab siden 2011.

Riktignok er lyset slått av, men danskene har hatt høye strømpriser mye lenger enn oss, så annet er ikke å vente. Kun skiltet med «Saab Service» lyser svakt, slik at det synes dersom noen skulle ha behov denne kvelden.

Profesjonelt: Selv ti år etter at Saab gikk konkurs, driver man videre som merkeverksted for kunder fra hele Europa. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Sentral utpost

Det er nok mange år siden den forrige Saaben havarerte i nærheten, men så har da ikke Svend Wind Automobiler bare Sydvest-Jylland som marked. Nå er hele Europa marked for en av merkets siste skanser.

En enslig klassisk Saab Sonett av siste generasjon fra tidlig 1970-tall står parkert i veikanten og sluker det siste av kveldslyset. De spesielle linjene fanges opp i det jevne overlyset og trer enda tydeligere frem enn noen gang. Ikke vakre. Ikke stygge. Men meget spesielle.

Siste sukk: Nye Saab 9-5 rakk så vidt å se dagslys før konkursen i 2011 og det hele var over. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Med en blanding av glede og et snev av vemod setter vi oss tilbake i bilen og ruller de siste hundremeterne inn til Højer sentrum hvor logistikkimperiet Maersk har spandert et hotell på det lille samfunnet.

Glede over synet og at noen kan lage levebrød av en så spesiell nisje. Glede over at Saab-eiere fortsatt kan få profesjonell service på sine etter hvert tilårskomne biler. Og et snev av vemod over at det ikke lenger er plass for det spesielle Saab representerte i markedet. Eller kanskje aller mest over at man allerede er blitt mer enn ti år eldre siden Saab gikk over ende.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.