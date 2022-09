VETERANBIL: Det var helt tilbake i 1983 at Trygve Krogsæter tok initiativet til den første «Styrkeprøven» for biler til og med årgang 1925.

Distansen som skulle kjøres var fra Oslo til Lillehammer, hvor man skulle åpne Norsk Kjøretøyhistorisk Museum. Turen tok tre dager for deltagerne som var invitert fra hele Skandinavia. Eldste deltagende bil var også Norges første: KNAs 1895 Benz.

Norges eldste: Trygve Krogsæter er Norges fremste ekspert på de aller eldste bilene, og han stilte med sin egenrestaurerte 1905 Cadillac, som gjennomførte i fin stil. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Skandinavisk forbrødring

Frøet til et årlig arrangement for de aller, aller eldste bilene i Skandinavia var sådd, og i løpet av de snart 40 årene siden har løpet sirkulert mellom Norge, Danmark og Sverige med 12-13 ganger på hver nasjon.

Mens man skulle tro at deltagerantallet hadde minsket gjennom disse årene, er det det motsatte som har skjedd, med en økende interesse for bruk av de rundt hundre år gamle bilene – i et arrangement tilpasset alderen.

I år hadde 75 biler meldt seg på, med Ford T som den desidert mest dominerende med nesten en tredjedel av deltagerne. Hele 19 norske ekvipasjer var også påmeldt.

Hallands første: Dr. Almer i Varberg anla ikke bare «Kustsanatoriet Apelviken» (som nå er Varbergs Kusthotell). Han hadde også Hallands første bil, en 1903 Oldsmobile Curved Dash (N1), som var tilbake for første gang på over hundre år. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

I Dr. Almers ånd

Årets utgave (som opprinnelig skulle gått i 2020) var lagt til Varberg på den vakre Hallandskysten med base på kysthotellet i byen.

Stedet var ikke tilfeldig, for det var her Hallands første bil hadde garasje, hos Dr. Almer som grunnla stedets sanatorium for helbredelse av tuberkulose med mye sol, frisk luft, salte bad og næringsrik kost. Nå er det et praktfullt beliggende hotell i Sveriges raskest voksende by.

Og Dr. Almers første bil, en 1903 Oldsmobile Curved Dash, var igjen tilbake i Varberg, nesten 120 år etter at legen kjøpte den ny hos den norske bilforhandleren i Stockholm: Gjestvang.

Familietradisjoner: Stein Bastiansen hadde tatt turen fra Oslo med sin hyggelige 1914 Hupmobile Model 32 Touring, en bil hans far restaurerte allerede på 1950-tallet. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Kjent og ukjent

De deltagende bilene var fordelt på rundt 30 merker, hvorav kun ni fortsatt eksisterer: Ford, Chevrolet, Dodge, Buick, Cadillac, Opel, Scania-Vabis, Citroën og Fiat.

Men når så du sist en Cottereau, Maxwell, Lexington, Belsize, Minerva, Rex-Simplex, BOB eller Unic? Alle merker som hadde sin (korte) storhetstid, men som bukket under for konkurransen eller ble innlemmet i andre konstellasjoner.

Du fant dem alle langs landeveiene i Halland denne weekenden. Neste år er det Danmark som står som vertskap, før det igjen er Norges tur igjen i 2024.

Da er yngste deltagende bil 99 år gammel.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.