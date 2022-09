Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



VETERANBIL: Ingen tittel henger høyere i den klassiske bilverden enn å bli valgt til vinner på Pebble Beach Concours d’Elegance. Til det trenger du normalt en 1930-taller fra aller, aller øverste hylle.

Tredje søndag i august er det 18. hullet på Pebble Beach Golf Course i Monterey, California stengt til fordel for verdens vakreste biler. Helt siden 1950 har Pebble Beach Concours d’Elegance blitt arrangert. I mange år den mest eksklusive bilutstillingen i verden.

MEKTIG FRONT: En Duesenberg Model J er stor med en majestetisk radiator og noen gedigne frontlykter. Foto: PEBBLE BEACH CONCOURS D'ELEGANCE

Fascinasjon for 1930-tallet

Dommerne har en tøff jobb med å kåre en vinner blant eksotiske klassikere som Delahaye, Hispano-Suiza, Packard, Delage, Bugatti, Alfa Romeo og Duesenberg – for dette er utstillingen hvor seieren nærmest alltid går til en førkrigsbil.

Kun én gang har juryen, som nå ser ut som den snart teller det som krabber og går av verdens bildesignsjefer, satt en 1950-taller på topp. Aldri noen nyere. Det til tross for at det hvert år kryr av heftige luksus-, sports- og racerbiler fra Ferrari, Maserati, Lamborghini og Bentley med noen færre år under hjulene.

Med omkring 210 eksklusive biler av årganger fra før 1910 til 1970-tallet, fordelt på 28 ulike klasser, skulle man kanskje tro at det ville variere litt fra år til år hvilke epoke man fant selve vinnerbilen. Men slik er det ikke her. På Pebble Beach er det luksusbilene fra 1930-tallet som ruler når det kommer til den aller største hederstittelen.

MESTERVERK: Duesenberg Model J var utstyrt med en enorm rekkeåtter på 6,9 liter med to overliggende kamaksler og fire ventiler pr. sylinder. Effekten ble oppgitt til 265 hestekrefter. Foto: PEBBLE BEACH CONCOURS D'ELEGANCE

Duesenberg-dominans

Duesenberg Model J var Amerikas fineste bil i perioden 1929 til 1937. I løpet av de årene ble det totalt kun produsert omkring 480 eksemplarer av modellen.

I basisutgave hadde den en rekkeåtter på 6,9 liter med to overliggende kamaksler og fire ventiler pr. sylinder. Kort og godt en regelrett racerbilmotor på anabole steroider etter datidens norm, og helt uprøvd i en stor luksusbil. Effekten ble oppgitt til 265 hk, noe som var mer enn det doble av hva den nærmeste konkurrenten Pierce-Arrow kunne tilby.

Og kundene var blant verdens rikeste, så enhver Duesenberg har en historie som kler Pebble Beach. Hele seks ganger tidligere har modellen blitt kåret til «Car of Show», men det hadde ikke skjedd siden 2007. Årets utgave hadde hele syv eksemplarer.

FYLDIG INSTRUMENTERING: Duesenberg hadde laget racerbiler siden 1910 og var blant de mest avanserte bilene i USA ved inngangen til 1930-tallet. Foto: PEBBLE BEACH CONCOURS D'ELEGANCE

Europeisk vri

Duesenberg bygde kun rullende chassis, mens de beste karosseribyggerne i verden kledde dem etter kundenes ønsker. På plass på golfbanen var to fantastiske eksemplarer med karosserier fra europeiske designhus: Sveitsiske Graber og franske Figoni.

Begge disse vant sine respektive klasser og var med blant de fire kandidatene til «Car of Show»-tittelen. De to andre var også tunge Talbot-Lago-utfordrere: en 1937 T150C-SS Figoni & Falaschi Teardrop Cabriolet (kjøpt på auksjon tidligere i år for 130 millioner kroner) og en unik 1951 T26 Grand Sport Stabilimenti Farina Cabriolet.

Da stemmene fra æresdommerne var talt opp, var det Lee R. Anderson Sr. fra Naples, Florida med sin 1932 Duesenberg J Figoni Sports Torpedo som hadde fått flest stemmer og kunne kjøre opp på rampen og motta heder og ære.

LINJEVAKKER: Figoni sto for formgivningen på denne nydelige Sports Torpedo. Sukkerkongen Antonio Chopitea i Peru viste den frem på Cannes Concours d’Elegance i 1932.

Spesiell historie

Opprinnelig ble dette Model J-chassiset sendt til E.Z. Sadovich's Motors i Paris, hvor den ble utstyrt med et Figoni Sports Torpedo karosseri. Da bilen var klar deltok den Paris-Nice Rallyet i 1932 og Cannes Concours d’Elegance før den ble levert til sukkermagnaten Antonio Chopitea i Peru.

Etter hvert kom den til USA, hvor karosseriet ble tatt av chassiset, og de to gikk hver sin vei helt frem til for tre år siden. Da sørget RM Sotheby’s-grunnlegger Rob Myers for at Lee Anderson ble satt i kontakt med eierne av de to bilene som hadde de vitale komponentene til det unike Figoni-eksemplaret.

Anderson kjøpte begge bilene slik at chassiset igjen kunne forenes med sitt opprinnelige, og underveis passet han på å la RM restaurere det hele til en perfekt forfatning i originale farger: Sort og blå.

Neste år går Pebble Beach Concours d’Elegance av stabelen 20. august, så får vi se om juryen greier å løfte blikket vekk fra 1930-tallet da.

Vi tviler.