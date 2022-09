Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: Det er gøy å gi full gass i en bil med 500 hestekrefter, enten det er en Tesla eller en 911, når kroppen presses bakover i setet og hastigheten øker ubesværet – lenge.

Utfordringen er å takle kreftene når farten skal ned og/eller bilen loses gjennom svingene i den hastigheten den tåler.

I den nye Toyota GR86 med en 2,4-liters selvpustende boksermotor på 234 hestekrefter får du imidlertid ingenting gratis. Dreiemomentet på usle 250 Nm betyr at du må jobbe aktivt med clutch- og gasspedal langt opp i de første girene.

Du må flørte med turtallsperren på 7.500 omdreininger gjentatte ganger, mens ørene tutes fulle av deilig motorlyd. Likevel bruker du 6,3 sekunder på å nå 100 kilometer i timen. Følelsen av at du er bedre enn bilen blir da en positiv opplevelse, og du får lyst til å vise det igjen og igjen.

PUSLING: Den 2,4-liter store boksemotoren utviklet av Subaru yter kun 234 hestekrefter og 250 Nm, så den krever hardt arbeid for å bli morsom. Foto: Toyota

Kraftanstrengelse

Når du så har fått hastigheten opp dit du ønsker og justerer den etter svingene, får du muligheten til å få igjen den gode mestringsfølelsen hver gang du går ut av dem. Forutsatt at du har valgt riktig gir og har et turtall som gjør at du får hentet ut brorparten av hestekreftene du har til disposisjon. Girer du for langt ned får du kortvarig glede av giret før du igjen må gire opp, og girer du til et for høyt gir må du slite med lavt turtall, få hestekrefter og lite moment.

Det betyr at du på svingete veier ofte må ned i andre gir, som igjen betyr rask tømming av turtallsregisteret, ny giring og fortsatt akselerasjon. Slik kan du bare holde på helt til du blir sliten, går tom for bensin, havner i trafikk eller ender opp på en motorvei. Da vil du i stedet oppleve hjulstøy, vindsus og uinspirerende kjøring, i den forstand at du må følge trafikken og de lave fartsgrensene.

Da sitter du i alle fall i dype, manuelt justerbare sportsseter med fin støtte og har et sportslig teleskopratt foran deg som betyr god sittestilling. Det digitale instrumentpanelet har flere visningsalternativer og den lille berøringsskjermen i midtkonsollen fungerer best med Apple Car Play. Du har et velfungerende klimaanlegg, to små bakseter med minimal benplass og et bagasjerom hvor bager passer bedre enn kofferter.

VEIGREP: Brede og lave Michelin Pilot Sport 4-dekk på 18-tommers felger sørger for at bilen biter seg fast i asfalten. Foto: Toyota

Flere kjøreoppsett

Ved siden av girspaken sitter det en knapp for å justere bilens stabilitetssystem Vehicle Stability System (VSC) og en knapp for å skru det helt av. Sistnevnte anbefales kun for de gode eller gale, eller når du har plass nok til å spinne og sladde slik du kan med en bakhjulsdreven bil.

VSC Trac lar deg imidlertid understyre kontrollert inn i svingen og overstyre frekt ut av den uten at systemet holder deg i ørene. Da merker du hvor balansert og forutsigbar bilen er i sin oppførsel og du innser at du kan kjøre fortere enn du egentlig trodde. Igjen forutsatt at du har valgt riktig gir.

Sammenlignet med forgjengeren GT-86 har GR86 blitt 10 kilo lettere, tyngdepunktet er flyttet nedover, karosseriet er stivet opp, stabilisatorstagene forsterket og støtdemperne er tilpasset alt dette. Med 0,4-liters økt slagvolum er det gjort endringer på ventiler, sylindre og veivaksel, innsprøytingen, manifolder og eksosanlegget er optimalisert, samt at olje- og vannkjølingen har fått økt kapasitet. Differensialbremsen er tilpasset de økte kreftene og den elektriske servostyringen har fått økt utveksling.

TRIVELIG: Førermiljøet og interiøret i Toyota GR86 er ikke dens sterkeste punkt, men når du utnytter bilen til fulle trives du med både ratt og seter. Foto: Toyota

Bedre materialer

Designen er basert på forgjengeren, men redusert høyde og økt akselavstand er detaljer du neppe ser. Nye lykter, større sideskjørt og GR-inspirert grill med G-formete åpninger er detaljer du vil se. Nye støtfangere, frontspoiler og diffusor bidrar også til at du ser at bilen er ny. Du bør oppgradere til 18-tommers felger med Michelin Pilot Sport 4-dekk og du kan velge mellom hvit, sort og rød bil, med spesielle lakkløsninger.

Interiøret skiller seg også lite fra forgjengeren, men noe mer bruk av alcantara og polstrede materialer hever inntrykket, selv om det er noe hardplast nedover i kupeen. Stereoanlegget vil nok slite med å overdøve de deilige lydene fra motoren og eksosanlegget, og de litt mindre ønskelige fra dekk og luftmotstanden.

Det er likevel ikke det du tenker på når du er ute og kjører. Du er mer opptatt av det kommende bremsepunktet, linjevalget og neste gir, uansett hvilket det er. Bare pass på at det er det riktige.