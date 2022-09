Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



JEEP: Innen 2025 skal hele porteføljen til Jeep elektrifiseres, men best av alt kommer det også fire helt nye elbiler; Avenger, Recon, Wagoneer S og Grand Wagoneer.

Førstnevnte Avenger kommer til Norge allerede over nyttår. Den mellomstore nye SUV-en Avenger, som skal bygges ved Jeep-fabrikken i Tychy i Polen, får en rekkevidde på 400 kilometer. Størrelsen på crossover-SUV-en plasserer den omtrent mellom Peugeot 2008 og Volvo XC40.

Foto: Jeep

– Under en halv million

Nøyaktige priser er ikke offentliggjort, men importøren antyder en hyggelig «nice price».

– Avenger kommer til å havne under den planlagte momsgrensen, og selv om vi ikke har gått ut med pris ennå, blir det nok et sted under en halv million kroner, sier informasjonssjef i Stellantis Norge Stein Pettersen.

Mer interessant for de av oss som forbinder Jeep med ekte og steintøffe firehjulstrekkere, er modellen som ankommer i 2024. Da kommer Jeep Recon, som beskrives som en helelektrisk bror av Wrangler. Recon er bygd ny fra bunnen og opp, og er fabrikktestet i den samme offroadløypen – Rubicon Trail i California – som i tiår har vært lekegrinden til Wrangler.

BROREN TIL WRANGLER: Recon er den andre elbilen fra Jeep, som trolig kommer i 2024. Importøren beskriver elbilen som «broren til Wrangler», bygd ny fra bunnen og opp for å være en skikkelig firehjulstrekker. Foto: Jeep

Skal klare 800 kilometer

Nest øverst i den nye elbil-porteføljen finner vi den helelektriske utgaven av Wagoneer S, som frister med 600 HK, luftig hekkspoiler, en rekkevidde på 644 kilometer (400 miles) og 0-100 km/t på under fire sekunder. Wagoneer S kan bestilles i USA neste år, med produksjonsstart i 2024.

Grand Wagoneer som representerer det ypperste av «American Premium», blir også tilgjengelig som elbil. Flaggskipet frister med trefinér i dashbordet, åtte seter og en rekkevidde på 800 kilometer. Quadra-Lift luftfjæring gjør at man kan heve bakkeklaringen med opptil 10 tommer, hengervekten er 4.536 kilo, mens tilhengerassistanse lar deg zoome inn med ryggekameraet for enklere å kunne koble på tilhengeren bak bilen. Grand Wagoneer ventes i salg i USA før 2025.

SEXY: Jeep sier det selv. Påhenget «S» i modellnavnet Wagoneer S, står for «speed», «striking» og «sexy». Tredje elbil ut lokker også med 600 HK og en rekkevidde på 644 kilometer pr. oppladning. Foto: Jeep

YouTube-lansering

Lanseringen av de nye 4Xe-modellene (elbilene) fant sted på YouTube torsdag 8. september.

Innen 2030 skal Jeep altså kun selge helt elektriske elbiler. Slagordet er for lengst spikret: «Freedom is Electric». Skjønt det har jo kunder av Nissan Leaf og ulike Teslaer sagt i en årrekke.

Jeep inntar samme holdning som Rolls-Royce, og bryr seg døyten om at de ikke er først ute med elbiler. Det gjenstår å se om de har ventet for lenge. Vi tipper de vil selge godt likevel. Er du redd for å skrape opp en Tesla Model X i terrenget, tenker vi at en Recon vil belønne i bøtter og spann. Om lakken blir litt oppskrapet, kan du trøste deg med at signaleffekten bare gjør deg hakket tøffere.