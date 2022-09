Grusomt verditap på brukt dieselbil

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har en 2014-modell Audi A6 Allroad 3,0 diesel. Kjøpte bilen i fjor da diesel var nede på 13 kroner på det rimeligste.

Nå har jeg prøvd og bytte den mot en elbil, uten hell. Da tapet blir enormt. Da jeg kjøpte bilen i fjor varierte prisene fra 330.000 til 430.000 kroner. Jeg endte opp med å kjøpe en til 365.000 kroner.

Nå selges disse for en snittpris på 280.000 kroner. Noe som for meg blir ett tap på rundt 85.000 kroner, om jeg i det hele tatt blir kvitt den.

Jeg bytter bil hvert år og stort sett har jeg gått litt i minus, men sjelden mer enn 15.000-20.000 kroner. Noen ganger har jeg også gått litt i pluss.

Har virkelig dieselprisene ødelagt så mye for brukbiler, at man at man får nybil-tap på brukte fossilbiler nå?

Burde jeg bare akseptere tapet og – tjene det inn igjen over tid med for eksempel en Tesla?

Eller burde jeg ha is i magen og håpe at drivstoff blir rimeligere og kommer tilbake til 14-16 koner literen ? Vil det i så fall gjøre noe med prisene?

Eventuelt selge Audien nord i landet ? Jeg ser at de dyreste ofte er fra Trøndelag og nordover. Selv bor jeg på Østlandet.

Benny svarer:

Heisann – Audi A6 Allroad, ja. Det var jo en skikkelig komplett drømmebil. Den bød på alt det mange av oss ønsket seg. God plass, fint design gode ytelser fra en stor dieselmaskin, mye utstyr, firehjulsdrift, utstyr, gode kjøreegenskaper og en god dose status på toppen av det hele.

Mitt inntrykk er at nyere modeller (opptil 6-7 år gamle) av kurante merker fortsatt er lettsolgte. Eldre og avanserte biler med mye utstyr (slik som din Audi A6 Allroad) som potensielt kan gå i stykker, med dertil høye reparasjonskostnader, er nok noe tyngre å selge nå.

Han kjøpte en grom, brukt Audi med dieselmotor i fjor. Nå vil han ha elbil og opplever at verditapet på Audien blir alt annet enn hyggelig.

Drivstoffpriser, som har økt mye og fort, er en ting. En annen betydelig faktor er nok det grønne skiftet. Markedet har endret seg. Elbiler etterspørres på bruktmarkedet som aldri før. Utvalget har har også økt betraktelig bare de par siste årene. Alt tyder på at den trenden vil fortsette.

Er bilen din hel, fin og god er det jo ikke noe i veien for å beholde den ett år til. Men om du vil vente til dieselprisen er tilbake på 15 kroner – da tror jeg du kommer til å ha den lenge … Om så likevel skulle skje, er jeg ikke helt sikker på om prisene spretter i været av den grunn. De eldre dieselbilene er nok en utdøende rase uansett, er jeg redd. Mange andre gjør akkurat som deg – ser etter en elbil istedenfor.

Les også: Nå tredobles prisen for elbiler i bomringen

Elbil ikke så gunstig som det var

Du skal nok også lade mye før du tjener inn igjen de 80.000 – 90.000 kronene du taper her. Elbil er heller ikke så gunstig som det en gang var. En del av fordelene svinner bort, selv om de fortsatt vil være vesentlig billigere i bruk, både i bommer og energifylling, enn fossilbiler. Men som jeg har sagt mange ganger: Jo før man kommer i gang med elbil, desto mer sparer man.

Noen ganger, ganske ofte faktisk, må man bare lukke øynene og ta tapet når vi snakker om biler og økonomi. Eller rettere sagt verditap. Du er ikke alene i den båten.

Å selge bilen i den delen i landet hvor man får mest for den er ingen dum ide. Mitt inntrykk er likevel at forskjellene ikke er veldig store lenger. Internett har på mange måter visket ut forskjellene. Om man sitter i Kautokeino eller i Tønsberg, så ser man de samme annonsene og sammenligner priser.

Men det er absolutt verdt å gi det en sjanse.

Jeg ønsker deg lykke til med overgangen til elbil og med salg av diesel-Audien!

Artikkelen er først publisert av broom.no.