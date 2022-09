Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTEST: At nye Mercedes-Benz C-Klasse stasjonsvogn er en lekker bil, er for de fleste hevet over enhver tvil.

Det er kanskje ikke den mest spenstige designen Mercedes presenterer her, og det kan samtidig hevdes at tyskerne safer litt sammenlignet med de helelektriske modellene, som for eksempel Mercedes EQS.

PENT NOK: Mercedes-Benz C 300 e ser elegant ut, men er ikke like leken i designen som sine elektriske søsken. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Stasjonsvogn for Europa

At Mercedes-Benz C-Klasse er elegant snarere enn eksentrisk, er imidlertid ikke overraskende. Mens nordmenn bekymrer seg for elbilmoms, og andelen nyregistrerte elektriske biler i Norge går mot 80 prosent, er elbilandelen i Europa fortsatt lav.

Ja, diesel- og bensinandelen synker, men folk i Tyskland, Frankrike og Spania skal fremdeles ha C 200 diesel.

Om du for et øyeblikk glemmer at lave bilers markedsandeler trues av den økende lysten på SUV, både i Europa og USA, kunne nok en helelektrisk C-Klasse stasjonsvogn fristet nordmenn. Den bilen kan vi foreløpig se langt etter, men for noen kan stasjonsvognen på bildene være et interessant alternativ. Spesielt for dem som av en eller annen grunn ikke er klar for en helelektrisk bil riktig ennå.

LOGIKK: Bak rattet er det lett å finne seg til rette. Betjeningen er logisk og skjermene er begge gode. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Over 300 hestekrefter

Mercedes-Benz C 300 e er en ladbar hybrid som kombinerer et forholdsvis stort batteri på 25,4 kWh med en 2,0-liters turboladet bensinfirer. Den elektriske motoren yter 95 kW som tilsvarer 129 hestekrefter. Bensinmotoren står for 204 hestekrefter og 400 Nm som til sammen skal gi en såkalt systemeffekt på 313 hestekrefter og 550 Nm.

Det bør være nok for de fleste, for 0 til 100 skal gå unna på ganske kjappe 6,2 sekunder.

Passe mye skjerm

Når du setter deg bak rattet i den nye C-Klassen får du inntrykk av at dette er en påkostet og moderne bil. Skjermene er store og høyoppløselige, men det er ikke snakk om det gigantiske panelet du får i elbilene EQE og EQS. Det er helt greit, for i C-Klassen er det skjerm nok uten at det blir påtrengende.

Setene er omgripende og komfortable, sittestillingen sportslig som i en BMW og betjeningen logisk. Det er få overraskelser selv om interiøret er betydelig oppfrisket sammenlignet med den utgående C-Klassen. Den slo på sin side virkelig an som ladbar hybrid i Norge, så det er derfor gledelig å kunne skrive at den nye bilen er blitt enda bedre.

Siden introduksjonen av den ladbare utgaven i 2015 er det skjedd mye – både med plugg-inn-teknologien og nordmenns bilpreferanser.

INGEN GIGANT: Som ladbar hybrid er ikke bagasjerommet voldsomt stort. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Dette med rekkevidde…

Den elektriske rekkevidden opplyses nå å være på 106 kilometer i beste fall, mens selve testbilen med utstyr og digre felger skal ligge på 104 kilometer. Dette er tall du heldigvis kan forholde deg til, og du kan i hverdagen kjøre denne bilen helt som en elbil, artig nok.

Mange har uttalt seg negativt om ladbare hybrider generelt og argumentert hardt for helelektriske biler, men når du i den virkelige verden kan kjøre 100 kilometer uten å bruke en dråpe bensin, viser C 300 e at det er mulig å ha en miljøvennlig bil uten å måtte gå for noe helelektrisk.

Om du er typen som liker å ta deg en biltur til Europa, men forøvrig kjører mye i byen her i Norge, kan denne Mercedesen være perfekt. Samtidig har streik og flykaos demonstrert for en del nordmenn at det er fullt mulig å kjøre elbil på europatur. Ladenettverket blir stadig bedre – også i land der elbilandelen for tiden er liten.

Hvordan er bagasjerommet?

C 300 e oppleves som en rask og engasjerende bil. Du kan kjøre fort på svingete vei og styringen henger godt med. Du føler deg i kontakt med underlaget og kreftene er til stede selv om bilen veier i overkant av to tonn. Når batteriet til slutt er tømt øker naturlig nok bensinforbruket og du kan finne på å irritere deg over at bagasjerommet ikke er så stort som det først var grunn til å tro.

Faktisk skal det kun ta 360 liter, mens en BMW 330e Touring sluker 410 liter. I praksis fremstår ikke forskjellen mellom dem som fullstendig avskrekkende, men det er et argument for å styre unna.

Dessverre for Mercedes finner det flere slike argumenter denne gangen.

At C 300 e foreløpig kun fås med bakhjulsdrift, mens nevnte BMW 3-serie kommer med firehjulsdrift, er uheldig. Det samme er prisen, for Mercedesen starter på 656.000 kroner og testbilen ender på hele 876.925 kroner – riktignok med en hel del deilig utstyr.

Det blir med andre ord en dyr fornøyelse å cruise rundt i denne stasjonsvognen, men i det minste kan du nyte at folk som reker gatelangs i Oslo vil legge sine misunnelige blikk på bilen. I alle fall om du får for testbilens smakfulle «Cavansite blue metallic» i kombinasjon med interiørfargen «Alpaca grey».

Det er samtidig logisk å tenke seg at en ladbar C-Klasse med firehjulsdrift vil dukke opp. Betrakter man salget av ladbare BMW 330e xDrive, ser det imidlertid dystert ut. Så langt i år er det ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) bare registrert 66 ladbare 3-serier med firehjulsdrift, noe som viser at Nordmenn ikke er særlig interessert i disse bilene.

Velges vekk

I løpet av årets første seks måneder er det forøvrig registret i overkant av 7.000 ladbare hybrider i Norge, ifølge OFV. Det betyr at bare ni prosent av nordmenn valgte seg en bil med denne teknologien. Sammenlignet med samme periode i 2021 har hybridregistreringen falt med hele 69 prosent, noe som understreker de ladbare bilenes fallende popularitet.

Mercedes-Benz i Norge kan se tilbake på nærmest eventyrlig salg av ladbare hybrider, men nå er festen slutt. Det er litt synd, for C 300 e er en høyst brukbar og ikke minst behagelig bil. Vil du ha en, er det nok lurt å vente på utgaven med firehjulsdrift som antagelig vil komme.