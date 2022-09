Veldig mange av oss bruker betalingsautomat ute på bensinstasjonen, når vi fyller bensin eller diesel.

Disse står enten for seg selv og kan betjene flere pumper. Eller de er en integrert del av selve bensinpumpa. Ved å betale her sparer man tid, og slipper å gå inn på selve bensinstasjonen.

«Skimming»

Svindlerne skjuler små kameraer, som leser av pinkoden du taster inn. Foto: Politiet.

Men nå kommer Politiets Nettpatrulje i Øst politidistrikt med en klar advarsel på sine Facebook-sider. De har nemlig avdekket at svindlere bruker disse betalingsautomatene for å kunne tilegne seg informasjon om kortene som brukes:

Dette skriver de:

Svindelmetoden «skimming» har den siste tiden forekommet på flere bensinstasjoner i distriktet vårt. Svindlerne har installert utstyr på betalingsautomaten som ulovlig kopierer betalingskortet ditt. I tillegg blir det brukt små kameraer som filmer pinkoden din.

Politiet advarer: Her må du være på vakt

Skjule pinkoden

På denne måten kan svindlerne altså produsere duplikat av betalingskortene som brukes. Når man også har koden til kortet, blir det da enkelt å misbruke det.

Politiets Nettpatrulje har følgende oppfordring:

Vær oppmerksom når du fyller drivstoff og se etter om det er påmontert utstyr. Dette har også vært tilfeller på bankautomater. Skjul pinkoden din når du taster det inn.

Fire år senere var kilometerstanden mye lavere...

Limrester er noe av det man bør se etter. Foto: Politiet.

Kontakte politiet

Hvis selve betalingsautomaten ser annerledes ut enn du er vant til, er det all grunn til å være på vakt. Politiets Nettpatrulje viser eksempler der det er synlige limrester på automaten, i tillegg til kamerahull.

Kommer du over noe slikt, bør du kontakte både politiet og den aktuelle bensinstasjonen. Og er du i tvil om at det kan være noe galt med betalingsautomaten, bør du heller betale for drivstoffet inne på stasjonen, der det er mulig.

Slik svindlet de bruktbilkjøperne

(Artikkelen er først publisert av Broom)