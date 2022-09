Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILTESTER: I Slemdalsveien på vei til Holmenkollen er det kø.

Kø av Porsche Taycaner som skal hjem til sine doble garasjer. På Gimletoppen finner du den samme køen. Disse bilene er over alt.

I begynnelsen var det den «vanlige» Taycan som var populær – i Turbo-utgave, siden denne var tilgjengelig først. Vi skriver «vanlig» og du sier kanskje «sedan» eller noe slikt, men denne bilen heter egentlig Taycan Sport Saloon (eller Sportssedan, som den pussig nok er blitt omdøpt til av den norske importøren).

SPRETTEN SAK: Porsche Taycan GTS Sport Turismo skal klare 0 til 100 på bare 3,7 sekunder. Det er voldsomt. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Taycan-eksplosjon

Den virkelige eksplosjonen og tilhørende Taycan-tetthet på avkjøringen til Bygdøy dukket ikke opp før Cross Turismo-utgaven kom og leveringen i Norge fikk sin ventede stasjonsvognoppsving. Da hadde Porsche allerede modellene Sport Saloon med bakhjulsdrift, 4S, Turbo og Turbo S.

Med Cross Turismo, som er stasjonsvognen med ekstra plast foran, bak og på sidene, kom enda en ny modell: En 4S uten S-en på bakluken.

Porsche Taycan 4 Cross Turismo er blitt populær på grunn av sin ganske hendige startpris på 868.000 kroner, som inkluderer det rause batteriet med nettokapasitet på 83,7 kWt og luftfjæring som standardutstyr. Sport Saloon med bakhjulsdrift koster 777.000 kroner, men har ikke dette standardutstyret.

MED PÅ KJØPET: Mørke LED Matrixlys med det såkalte Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) er standardutstyr på GTS-modellene. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Samme logikk

Porsche kan ikke gi seg her og derfor kommer GTS-modellene galant inn, både som Sport Saloon og Sport Turismo. Sistnevnte ligner ved første øyekast mye på en Cross Turismo, men uten all denne ulakkerte plasten. Sport Turismo fås forøvrig også med bakhjulsdrift til 786.000 kroner i tillegg til de andre modellene helt opp til Turbo S. Den eneste modellen som ikke er blitt med fra Cross Turismo til Sport Turismo er 4 uten S på slutten.

Porsches første elbil i GTS-utgave følger forøvrig den samme logikken som på 911, Cayenne, Macan og Panamera.

Prisen plasserer bilen mellom en 4S og Turbo. Det samme gjelder sportsligheten du får med på kjøpet, som med ekstrautstyr må sies å være nærmere en Turbo enn en 4S. Motoren bak er kraftigere og jobber hardere slik at bilen i større grad føles som om den har bakhjulsdrift. Det har den ikke, men elmotoren foran tar ikke så hardt i.

Motoreffekten er på 517 hestekrefter som øker videre til 598 hestekrefter i Overboost-effekt med Launch Control. En 4S Sport Turismo har til sammenligning 530 hestekrefter mens en Turbo har 680 hestekrefter.

GTS-modellene har 20 prosent stivere stabilisatorer foran og bak sammenlignet med en 4S, men de adaptive stabilisatorstagene som ekstrautstyr, (Porsche kaller dem PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control) gjør bilen overraskende komfortabel i tillegg.

ALCANTARA-HYGGE: Porsches GTS-modeller benytter Alcantara (eller Race-Tex, som Porsche kaller det) mange steder. Selv taket er i Race-Tex og det er kjekt nok standardutstyr. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Blir raskt kostbar



Trekammers luftfjæring og Torque Vectoring er standardutstyr på GTS, men i motsetning til på 4S brukes bare de tre kammerne i Normal-modus. Sport- og Sport Plus-kjøreprogrammene på GTS bruker kun ett luftkammer, som gjør at den blir enda mer sportslig. Adaptive støtdempere, (Porsche Active Suspension Management, PASM) er også standardutstyr i tillegg til den såkalte Sport Chrono-pakken med den analoge klokken på dashbordet og hjulet på rattet til å velge kjøremodus.

GTS-utgaven har seksstemplers bremsekalipere fra 4S-modellen, men de er lakkert røde og klyper på 390 millimeter store skiver, mot 360 på en 4S. Understellet PDCC koster 31.900 kroner ekstra, bakakselstyringen ligger på 22.700 kroner og karbonkeramiske bremser som testbilen er utstyrt med, skal Porsche ha 87.000 kroner for.

Det betyr at en voldsomt utstyrt Porsche Taycan GTS Sport Turismo, som starter på ikke fullstendig avskrekkende 1.198.900 kroner, raskt blir kostbar.

Testbilen er utstyrt med alt dette snadderet og koster friske 1.688.800 kroner.

Da er imidlertid felgene oppgradert fra 20-tommers Turbo S Aero Design-hjul som er standard på GTS, til 21-tommers RS Spyder design-felger lakkert matt sort med heftige 305-profil bak. Denne kledelige oppgraderingen koster 25.600 kroner ekstra og spiser nok litt rekkevidde, men tilfører sportslighet.

HEFTIG UNDERSTELL: Adaptiv luftfjæring er standardutstyr, men testbilen er oppgradert med såkalte PDCC Sport, som gjør at bilen omtrent ikke krenger i svinger. Det koster 31.900 kroner ekstra. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Føles spesiell

Og sportslighet er det som oppsummerer denne bilen. En Taycan 4S fås med mye av det samme ekstrautstyret, i tillegg til de dyre bremsene og understellteknologien, men finjusteringen i Turbo-retning gjør GTS til en uvanlig morsom elbil.

Det hjelper at innsiden følger opp den sportslige tankegangen med det Porsche kaller Race-Tex, som kan sammenlignes med Alcantara. Også i taket finnes dette pusemyke stoffet som gjør at GTS føles spesiell.

18-veis sportsseter er også standardutstyr, men testbilen har fått en ekstra interiørpakke med sømmer og instrumenter i Carmine Red for å matche lakken. Interiørpakken koster 38.800 kroner ekstra mens selve lakken vil Porsche ha 23.200 kroner ekstra for.

STRAMT: Porsche Taycan GTS Sport Turismo har 18-veis elektriske seter som standard, men testbilen har i tillegg GTS interiørpakken med røde sømmer. Den pakken skal Porsche ha 38.800 kroner for. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Rask nok?

0 til 100 går unna på 3,7 sekunder mot 4,0 i en 4S og 3,2 i en Turbo. Uansett oppleves GTS-modellen som rask nok, og motoreffekten matcher godt det mer sportslige oppsettet Porsche har valgt for deg. Styringen er ytterst presis og bidrar til at du får farlig lyst på denne bilen. Det er klart at en Taycan Turbo eller den absurde Turbo S vil være villere, men balansen mellom kjøreegenskaper, pris og utseende stiller GTS-modellene i et ekstra godt lys.

Det er vanskelig å se for seg at en elbil kan bli stort bedre enn dette, men kommer du fra en Porsche 911 eller noe annet med forbrenningsmotor og voldsomme doser sportslighet, vil du legge merke til at GTS-modellen sliter med det samme som mange andre elbiler: Den er veldig tung.

Følelsen dempes heldigvis av de karbonkeramiske bremsene og selv om Taycan GTS er en særdeles morsom bil å kjøre, vil en entusiast merke egenvekten på heftige 2.310 kilo.

STØRSTE BATTERIET: Porsche Taycan GTS har det største batteriet som standard. Performance Battery Plus heter dette og har bruttokapasitet på 93,4 kWh. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Litt irriterende?

Det meste kan virke forbilledlig med Taycan GTS Sport Turismo, men noen ulemper finnes. Plassen er ikke fantastisk, siden denne nærmere fem meter lange bilen bare har 446 liters bagasjerom. Trøsten er at du kan laste 84 liter foran.

Litt irriterende er det også at infotainmentsystemet jobber i det tregeste laget, noe som ikke står i stil med resten av bilen. I tillegg ser de øverste skjermene i midten litt gammeldagse ut, så her har Porsche noe å lære av BMW, Mercedes-Benz og Tesla som ligger foran.

Heller ikke WLTP-rekkevidden er noe å skryte hemningsløst av, siden den ligger på ganske moderate 490 kilometer før utstyr. I realiteten blir den lavere når kulden kommer eller du velger å bruke litt av de enorme kreftene bilen har, og rekkevidden synker når du legger på utstyr.

DYRT, MEN HØYT PÅ ØNSKELISTEN: Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) koster 87.000 kroner ekstra, men gjør virkelig noe med denne bilens kjøreegenskaper. Bremsene er helt ville. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Lettladet beist



Porsche oppgir at testbilens WLTP-rekkevidde er på 443 kilometer, men uansett er det greit å huske at alle Taycan-modeller (og Audi e-tron GT-modeller) har 270 kW ladeeffekt. Dette gjør at du ikke må bruke spesielt langt tid på å lade opp beistet.

Selv om ikke alt ved Porsche Taycan generelt er helt fortreffelig, er GTS en bil det er naturlig å ha fryktelig lyst på. Om nordmenn fortsetter med bilkjøp styrt av følelser, selv etter at avgiftene er på plass, er det grunn til å tro at Taycan-køen i Oslo fortsetter å vokse – og da er det jo fint å unne seg den tøffe GTS-versjonen ikke alle andre har.