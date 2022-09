KIA: – Vi gleder oss til å kunne tilby en ekte SUV med god plass og lang rekkevidde. EV9 blir en av de første og ikke minst en av de største i dette segmentet, hevder adm. direktør Irene Solstad i Kia bil Norge.

Med en lengde på 4,93 meter og høyde på 1,79 er den stor nok til å forsvare sine syv seter. Rekkevidden er foreløpig ikke oppgitt, men bilen er bygget på den samme plattformen som EV6, så forvent en rekkevidde på rundt 50 mil under gunstige forhold.

Syv seter: Produksjonsmodellen av SUV-en Kia EV9 får neppe selvmordsdører, men det er gjort plass til en tredje seterad i den nesten fem meter lange bilen. Foto: Kia

Rask lading

Vel så viktig er Kias avanserte elbilplattform med 800 volts teknologi, som betyr inntil 350 kW lynlading som skal fylle batteriet fra 10 til 80 prosent på under en halvtime, også under gunstige forhold.

Konseptbilen som ble vist på bilmessen i Los Angeles i fjor sto på 22 tommers felger som standard. Den innvendige skjermen er på hele 27 tommer og taket er av glass. EV9 vil ifølge Kia også få V2D (Vehicle to Device) som gjør at du kan hente ut strøm fra bilen til lading av andre elbiler eller bruk av elektriske apparater.

Konsept: Produksjonsmodellen av EV9 får trolig et rundere ratt, men skjermen blir gigantisk og designen minimalistisk. Foto: Kia

585 hester

Den såkalte E-GMP-plattformen, som benyttes av både Kia og Hyundai, betyr at bilen kan leveres med firehjulstrekk, og trolig inntil 585 hestekrefter og et dreiemoment på 740 Nm, slik Kia EV6 GT har i dag. Den bilen går fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,5 sekunder og en toppfart på 260.

Utviklingen av EV9 har pågått i snaue fire år og konseptbilen ble vist i november i fjor. Nå gjennomgår bilen tøffe tester over hele verden og skal vises i produksjonsform i første kvartal 2023. Lanseringen av bilen vil skje senere på året, slik at den siste delen av prisen vil få 25 prosent moms. Hva prisen blir er heller ikke oppgitt, men toppmodellen vil trolig koste godt over 700.000 kroner, noe som betyr over 50.000 kroner i moms i tillegg.

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.