Det er dyrt å ha bil, og i Norge er det dyrere enn de fleste andre steder. Dette kan også gå hardt ut over privatøkonomien.

For noen har problemene startet med kjøpet av en altfor dyr bil, mens det i andre tilfeller kan handle om «bruktbilen fra helvete».

– Hvor stor rolle spiller bil og bilkjøp i din rolle som forbrukerøkonom? Broom stiller spørsmålet til Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

– Bil støter jeg på ofte. Bil skal jo «alle» ha, men når jeg går gjennom økonomien til folk, kaller jeg bil luksus. Årsaken er at bilholdet ofte koster mer enn det smaker. Det er ganske mange som kan leve greit uten bil – selv om de kanskje ikke tror det.

– Jeg har hjulpet mange med å få kontroll over økonomien både i «Luksusfellen» og «I lomma på Silje», og et felles trekk er at bil er noe av det jeg tar bort. Bil sluker både penger og energi, uansett om det handler om bensin eller strøm. Ikke få havner i Luksusfellen på grunn av bil, og klart de fleste av dem er gutter og menn.

Byttet til elbil - sparer over 6.000 kroner i måneden

Eiesyke

– Hva er det som går så galt akkurat med bil?

– Det har noe å gjøre med at man ikke sjekker om man faktisk har råd til den bilen man vurderer å kjøpe. Før et bilkjøp må man sette opp et totalregnskap over hva bilholdet vil koste, med alle utgifter inkludert. Dette har jeg erfaring for at man sjelden gjør.

– Her må alt med – verdifall på bilen, rentekostnad på billån, energiforbruk, bompenger, forsikring, service og reparasjoner, dekk, trafikkforsikringsavgift, parkering og bøter. Så må man veie den kostnaden man ender opp med mot om det faktisk er verdt prisen. I dag finnes det mange alternative muligheter som kan dekke behovet for forflytning for de fleste, men vi er litt eiesyke i Norge; vi skal på død og liv eie alt, og det legger også samfunnet opp til, mener Silje.

Les også: Prissjokk på gammel diesel-SUV

Taxi hadde lønt seg

– Mange ville uten tvil hatt det langt bedre økonomisk ved å leie for å dekke forskjellige behov, enn nødvendigvis å eie. Som i andre land blir både bil og båt bare mindre og mindre verdt også i Norge. Samtidig ser vi at det er skattemessig gunstig å leie ut bilen, båten eller hytta, sier Silje Sandmæl, og viser til at kort brukstid gjør at det kan koste ganske mye hver gang bilen eller båten – ikke minst – brukes.

– Ja, det å se på hva bilen koster for hvert bruksdøgn gir ganske interessante regnestykker. Det er ikke noen dårlig gjetning at taxi hadde lønt seg stort for veldig mange, og i stedet for hytta kunne man heller bo på luksushotell flere ganger i året, sier hun.

Enten energien kommer gjennom kabel, eller fra en bensin- eller dieselpumpe, så utgjør energi en viktig del av bilregnskapet. Foto: Frank Williksen

Blir verre og verre

– Det folk må passe på, ikke minst nå i en fase da rentene igjen er på vei opp, er å ha en buffer som er stor nok til å klare uforutsette utgifter. For den som har bil, må den bufferen være ekstra stor, for alt med bil koster mye, og uforutsigbarheten er stor. Dette har vist seg å være en av grunnene til at veien til Luksusfellen har blitt kort for enkelte, fastslår Silje Sandmæl.

– I motsetning til bolig, synker verdien på bilen. For å løse kortsiktige problemer starter det gjerne med forbrukslån og kredittkort – og ting blir fort bare verre og verre.

Les også: Derfor dropper mange fortsatt å kjøpe elbil

11.500 pr måned

– Hva slags kostnader snakker vi egentlig om, la oss si for en bil til 600.000 kroner, som ikke er noen uvanlig nybilpris i dag?

– La oss si at bilen beholdes i fem år før innbytte, og kjøres 100.000 kilometer på disse årene - på bensin. Renten på billån vil mest sannsynlig også stige fremover, så la oss anta at renten vil ligge på rundt 6 prosent i perioden. Når vi så tilføyer forsikring, dekk, vask, verdifall og andre kostnader, får vi en årskostnad på 138.000 kroner i gjennomsnitt. Dette beløpet vil være en god del høyere det første året, og flater mer ut med årene. Årsaken er at verditapet er størst i starten. Gjennomsnittlig bilkostnad pr. måned blir altså 11.500 kroner, eller 380 kroner pr. dag.

Bompenger har blitt en budsjettpost å regne med i bilregnskapet. Foto: NTB

Først da våkner folk!

– Et ekstra poeng er at bilen som regel også brukes bare bitte litt av tiden. Brukes bilen for eksempel tre ganger i uka – eller 156 ganger i løpet av året – koster dette 885 kroner pr. gang, fastslår hun videre.

– Slike regnestykker gjør vel inntrykk?

– Ja, men det er faktisk først når tallene kommer på bordet at folk våkner og begynner å se på alternativer. Dette er litt viktig, å vurdere hva det er verdt å bruke pengene på – og stille ting opp mot hverandre. Men når du skal gjøre det, må du også vite hva ting koster.

– Så er det viktig å være bevisst i hverdagen, både ved å bruke Finansportalen aktivt for å finne de gunstigste rentene for billån, og ved å sjekke minst en gang i året hva forsikring koster. Når man kjøper bil, er det ofte vanlig å takke ja til forsikringstilbudet fra forhandleren – som gjerne er en kampanjepris. Etter ett år blir prisen plutselig en annen. Fortsatt gjelder det at om et tilbud høres for godt ut til å være sant, så er det vanligvis det, sier Sandmæl.

Ser du hva disse har til felles

Dyr bilpark

– Mange baker billånet inn i boliglånet for å få en gunstigere rente?

– Det er en løsning mange spør om, og svaret er at det kan være et godt alternativ - dersom det er mulig. Men det er bare et godt alternativ om man forstår at man ikke kan betale ned billånet også over 25 år – det må man betale ned på det som ellers ville vært vanlig nedbetalingstid, 5 – 10 år. Gjør man ikke det, blir det veldig dyrt – og lønner seg ikke, noe mange ikke helt skjønner.

– Det handler om å være bevisst på hva man faktisk har råd til, fastslår Silje Sandmæl. Foto: DNB/Stig B. Fiksdal

Se på egen økonomi

– Særlig rundt de store byene er det en dyr bilpark vi ser på veiene?

– Det er noe særegent norsk ved dette. Vi bor i et av verdens rikeste land, og sammenligner oss hele tiden sterkt med andre. Bor du i et område der alle kjører dyre biler, vil du lett føle deg mindre lykkelig dersom du har en billigere og enklere bil. På samme måte øker lykkefølelsen med en dyrere bil. Under pandemien kjente vi ikke så mye på dette kjøpepresset, at det er så lett å sammenligne oss med de som har veldig mye. Men vi må nettopp ikke gjøre som alle andre, men se på egen økonomi og ikke kjøpe noe vi ikke har råd til, understreker Silje Sandmæl.

– Da er kanskje bruktbil ofte det beste valget?

– Økonomisk kan nok det ofte stemme. På en brukt bil er de største verditapene allerede tatt, og de veier tungt de første årene. Til gjengjeld kan selvsagt også garantiperioden for bilen være utløpt, sier hun til slutt.

Artikkelen er først publisert av Broom.no.