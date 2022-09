Gode lade-nyheter for alle med elbil

Salget av elektriske biler har vært rekordhøyt i Norge i mange år. Vi har passert 500.000 elbiler på norske veier. Det er et tydelig bevis på at myndighetenes politikk for å få oss over på utslippsfrie biler har virket.

Med så mange elbiler blir det også behov for mange hurtigladere for å holde tritt. I hele fjor ble det bygget 853 nye hurtigladere. Så langt i år har det kommet 871 nye hurtigladere langs norske veier. Med det ligger vi an til å slå rekorden fra 2020, da det kom 941 nye. Til sammen har vi nå rundet 5.000 ladere i Norge.

Kø frustrerer

– Dette er en gladmelding. Kø på ladestasjonen er noe av det som frustrerer mest. Flere ladere betyr mindre kø, så dette er godt nytt for elbilistene sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu.

I 2021 var det 114 elbiler per hurtiglader. Nå, i starten av september, er det tallet nede i 108.

To ting er viktig å sette seg inn i når du skal hurtiglade

De siste årene har det poppet opp ladestasjoner svært mange steder i Norge. Denne finner vi i landsbyen Ringebu.

Ladetilbud til alle

Det er store geografiske forskjeller i utbyggingen. Innlandet er det fylket som har størst prosentvis økning i hurtigladere så langt i år, på 44,5 prosent. Minst økning er det i Finnmark og Møre og Romsdal. Finnmark har en økning i antall hurtigladere på 6,5 prosent, mens Møre og Romsdal har en økning på 7,3 prosent.

– Antall ladere må sees i sammenheng med antall elbiler på veiene i det aktuelle fylket, men for at folk skal kunne kjøre elbil i hele landet, er det viktig med et ladetilbud i alle kriker og kroker av Norge, sier Bu, i en pressemelding.

Disse elbilene bruker minst strøm

Ladestasjoner er viktig når man skal på tur med elbil. Ikke alle eiere kan lade hjemme heller, da er det ekstra viktig å ha tilgang på ladestasioner i nærheten av der man bor. Foto: Silje Olderkjær / TV 2

Vil ha tæpping

Elbilforeningen mener det trengs rundt 9.000 hurtigladere innen 2025:

– Regjeringen arbeider i disse dager med å ferdigstille sin ladestrategi som kommer i løpet av høsten. Der håper vi de legger til rette for raskere saksbehandlingstid hos nettselskaper og kommuner, sånn at det går kortere tid fra behovet oppstår til ladestasjonen faktisk er på plass, sier Bu.

Hun mener regjeringen også må lytte til elbilistene og lovfeste krav til kortbetaling på ladestasjonene slik at ladingen blir enklere. Ifølge spørreundersøkelsen Elbilisten 2022 ønsker åtte av ti elbilister kortbetaling.

– Kontaktløs betaling med såkalt tæpping på ladestasjonen er den enkleste formen for betaling. Elbilforeningen håper regjeringen kommer elbilistene i møte og krever kortbetaling på hurtigladestasjonene, avslutter Bu.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.