PICKUP: Maxus eT90 er en femseters elektrisk pickup med robust utseende og lang utstyrsliste. Netto batterikapasitet er på 88,5 kWt, noe som skal gi opptil 330 kilometer rekkevidde ved kombinert kjøring og last.

Arbeidshest

Under panseret finnes en elektrisk motor på 204 hestekrefter som skaper et dreiemoment på 310 newtonmeter. eT90 kan ta opptil 1000 kilogram nyttelast, og den kan også leveres med hengerfeste, men foreløpig er hengervekt ubekreftet.

Den måler 5,37 meter i lengden, 1,9 meter i bredden og 1,80 meter i høyden, så den ruver greit i trafikkbildet. Bilen leveres blant annet med elektronisk stabilitetskontroll, ryggekamera, parkeringssensor og Hill Decent Control.

Fullspekket utstyrsliste

På innsiden i den romslige kupeen finner du blant annet en 10,3” touchscreen, 6-veis setejustering for både sjåfør og 4-veis setejustering for frontpassasjer, Apple CarPlay, skinnseter og toveis-justerbart skinnratt.

Maxus importeres til Norge av RSA, og salgssjef i Maxus Norge, Bernhard Jahnsen, forteller at de første bilene kommer til Norge i november og kan bestilles nå. Pris ved lansering er 549.900 kroner for standardvarianten, mens det sees på løsninger for spesialtilpasning til ulike behov.

