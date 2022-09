Denne ladetabben kan koste deg dyrt

ELBIL: - Mange betaler for mye for ladingen fordi de velger feil ladestolpe, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

Prisen for hurtig- og lynlading har økt mye denne høsten. Med stadig økende kostnader på nærmest alt, er det lurt å spare der du kan, blant annet på ladestasjonen.

På de fleste ladeplassene for elbiler finner du to typer lading. Den ene er hurtiglading som er ladere som gir en effekt på 50 kilowatt (kW). Den andre er lynlading som gir en effekt på 150 kW eller høyere. Hos de aller fleste ladeleverandørene betaler du mer per kilowattime når du bruker en lynlader enn det det koster på hurtigladeren.

- Siden det er bilen som bestemmer hvilken ladehastighet du lader med, er det lurt å velge riktig lader til din bil, sier Sødal.

Riktig watt gir riktig pris

Ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er det 17 elbilmodeller som ruller på norske veier som kan lade med maksimalt 50 kW.

- Har du en av disse bilene er det smart å velge 50 kW-laderen på ladeplassen. Da betaler du mindre for kilowatt-timen og det går like raskt å lade som om du hadde valgt å lade på en lynlader, rådgir Sødal.

Du får nemlig ikke strøm raskere på batteriet ved en lynlader, dersom bilen din bare kan motta 50 kW. Populære elbiler som Mazda MX30, Volkswagen e-Golf, BMW i3 og Kia Soul Electric er eksempler på biler som kan lade med maksimalt 50 kW.

- Det er viktig for deg å være klar over hvor høy effekt bilen din kan lade med. Du får en økonomisk gevinst av å velge riktig, samtidig som du ikke opptar en plass på lynladeren, sier Nils Sødal.

11 elbilmodeller kan lade med mellom 50 og 100 kW. Det gjelder flere populære elbiler som storselgerne Hyundai Kona og Kia e-Niro. Også for disse bilene vil du få best pris dersom du lader med 50 kW.

- Ladingen av disse bilene går ikke så veldig mye saktere på en hurtiglader enn en lynlader. Derfor er det lurt å bruke det rimeligste ladealternativ på ladeplassen, sier Sødal.

Gjør deg kjent med hvordan bilen din lader

Fra du starter ladingen til du er ferdig, vil det variere hvor mye strøm elbilen kan motta. Selv om din elbil er oppgitt med at den kan lade med 100 kW, betyr ikke det at den gjør det hele tiden den står på lading.

- Noen biler lader jevnere enn andre. Derfor er det lurt å undersøke om hvor mye effekt din elbil mottar gjennom en påfylling av batteriet. NAF har testet de aller fleste elbiler som selges i Norge og har gjort ladetester. De gir en pekepinn på hva du kan forvente sommer og vinter, sier NAF-rådgiveren.

Finner du ut at din elbil stort sett lader rundt 50 kW i store deler av ladetiden selv om maksimal ladeeffekt skal være 100 kW, kan du likeså godt velge en hurtiglader på ladeplassen.

Tabell

Bilmodell - Maksimal ladeeffekt (kW)

Seat Mii electric - 40

Skoda Citigo-e - 40

Volkswagen e-Golf - 40

Volkswagen e-Up- 40

Honda e- 46

BMW i3- 49

Hyundai IONIQ (2020)- 50

Kia e-Soul- 50

Kia Soul Electric- 50

Lexus UX 300e- 50

Mazda MX-30- 50

MINI Mini Cooper SE- 50

Nissan Leaf 39kWh- 50

Nissan Leaf (eldre versjon)- 50

Opel Ampera-e- 50

Renault Zoe- 50

XPeng G3- 50

Hyundai IONIQ (2016-2019)- 70

Maxus Euniq5- 70

Maxus Euniq6- 70

Hyundai Kona electric- 77

Kia e-Soul- 77

Kia e-Niro- 80

Fiat 500- 85

MG MG5- 87

XPeng P7- 90

MG Marvel R- 92

MG ZS EV- 92

Tall er hentet fra OFV og NAF