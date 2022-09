Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



TESLA: Tesla Model Y kom til Norge i fjor. Den allsidige elbilen er Norges mest solgte bilmodell, milevis foran konkurrentene.

Så langt i år er det registrert 6.309 Tesla Model Y, mens Volkswagen har andreplassen med 4.237 registrerte VW ID.4 GTX, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

POPULÆR: Tesla Model Y er Norges mest registrerte bil. Nå kommer utgaven uten firehjulsdrift. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Kun én motor – fremdeles rask

Nå lanseres en rimeligere utgave av Tesla Model Y. Den får bakhjulsdrift, og prisen starter på 519.990 kroner. Prisen inkluderer blant annet det Tesla kaller «premium interiør», der oppvarmede seter foran og bak er inkludert, i tillegg til oppvarmet ratt, stereoanlegg med 13 høyttalere og elektriske seter.

Tesla Model Y RWD (rear-wheel drive) har følgende spesifikasjoner:

Bakhjulsdrift, 0 til 100 på 6,9 sekunder og toppfart på 217 kilometer i timen.

Rekkevidde på 455 kilometer med 19-tommers felger – 430 kilometer med 20-tommers felger.

Hurtiglading med effekt på 170 kW, mens Performance- og Long Range-utgaven har 250 kW.

En Tesla Model Y Long Range, som har firehjulsdrift og opptil 565 kilometers rekkevidde, koster 40.000 kroner mer, mens den svært raske Performance-utgaven av Model Y koster 80.000 kroner mer.

LITT RIMELIGERE: Tesla Model Y med bakhjulsdrift koster fra 519.990 kroner, men er allerede da en velutstyrt bil. Imidlertid koster Long Range-utgaven med bedre rekkevidde og firehjulsdrift bare 40.000 kroner mer. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ikke levering i år

I likhet med de øvrige Model Y-modellene fås bakhjulsdriftversjonen med bagasjerom foran og bak samt deling av bakseter, noe som ifølge Tesla tillater en total lastekapasitet på hele 2.158 liter. Tesla oppgir imidlertid ikke hvor stort bagasjerommet bak faktisk er med baksetene slått opp.

Tesla Model Y RWD ment for Europa skal i utgangspunktet bygges av selskapets Gigafactory i Shanghai i Kina.

Tesla anslår at bilen kan leveres mellom januar og februar 2023, noe som i så fall betyr at den så langt rimeligste utgaven av Model Y kun får et lite avgiftspåslag om momsinnslaget blir på 500.000 kroner, slik det er foreslått.