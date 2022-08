Ingunn kuppet auksjonen: – Jeg var klar for å betale mer

For ikke lenge siden omtalte vi en eldre Toyota Hiace ombygget til campingbil, som vakte, mildt sagt, stor interesse i bruktbilmarkedet. Såpass stor at Bilhuset Sunde som hadde 1988-modellen inne for salg, valgte å auksjonere den bort.

– Nei, det skal jeg love deg. Det var helt ellevilt, men skikkelig moro, sier Robert Skram som styre budgivingen fra A til Å. Det ble en annerledes og ikke minst hektisk dag på jobben for ham.

Rundt 20 interessenter i alderen 20 til 87 år var med og bød på den hjemmebygde Toyota-campingbilen. Budene formelig haglet inn og det ble en stri tørn med å holde styr på alt.

Over prisantydning

– Til og med dagen etter at auksjonen var avsluttet, ringte folk og ville by mer, forteller Skram.

Prisantydningen var i utgangspunktet satt til 100.000 kroner. Ikke helt overraskende ble den solgt for mer enn det.

– Akkurat prisen den gikk for har kjøper og jeg blitt enige om å ikke kommentere, men jeg kan si såpass at det ble en del mer. Både tidligere eier og ny eier er fornøyd med prisen. Da er også vi i Bilhuset Sunde fornøyde, sier Skram.

Har minner og erfaring med Hiace

Den nye eieren er så vidt er litt eldre enn bilen hun bød på og kjøpte usett er. Ingunn Hitland-Valbø er fra Varhaug, som ligger mellom Sandnes og Egersund.

Hun er ikke helt ukjent med biltypen fra før.

– Nei, besteforeldrene mine hadde en helt lik Hiace, som også var ombygget til campingbil, men uten hevetaket som denne har. Vi var på mange fine turer med den og jeg har så mange gode minner, forteller hun.

Hun har også en fortid som Hiace-eier selv.

Ingunn Hitland-Valbø smiler fornøyd når hun får se bilen hun har kjøpt.

– Ja, men den endte sine dager som spiker. Rusten tok den og da mellomakselen i tillegg røk, ja da var var det ikke noe mer å satse på.

100 mil hjem

Hun stråler om kapp med solen når hun kommer for å hente den «nye» bilen sin, etter at den har blitt EU-godkjent og fått en liten service.

– Det var egentlig litt tilfeldig at jeg kom over denne, men jeg har sett etter en slik bil en stund. . Jeg var egentlig klar for å betale enda litt mer for den, innrømmer hun.

– Og pappa er bare SÅ misunnelig på meg, legger hun til med et fornøyd glis.

Nå gleder hun seg til de 100 milene hjem til Varhaug og ikke minst til å planlegge nye turer med den svært fine og velholdte Hiacen sin. En bil som garantert kommer til å vekke oppsikt når den kommer trillende med en svært fornøyd og stolt Ingunn bak rattet.

Bilen fra 1988 er 34 år gammel, men har ikke gått mer enn drøyt 90.000 kilometer. Foto: Bilhuset Sunde. Foto: broom

Gikk bra. Nesten

Etter at vi skrev dette får vi beskjed om at de 100 milene hjem har gått fin.fint og at hun ikke på noen måte angrer på kjøpet. Snarere tvert i mot – hun er mer enn fornøyd.

Bilen har oppført seg slik man forventer av en Toyota, anstendig alder til tross, knirkefritt. Nesten.

Reservehjulet, som er festet bak og under bilen, falt ned. Men ifølge Ingunn var det bare å hekte det opp igjen, stramme til opphengsskruen og å kjøre videre.

– Det er veldig hyggelig når kundene tar kontakt, bare for at de er glade og fornøyde og for å fortelle at de er trygt hjemme. Også 90-åringen som vi solgte bilen for kom innom med en liten påskjønnelse på flaske. Han hadde aldri trodd at bilen han i sin tid betalte 125.000 kroner for, skulle bli solgt for en slik pris, 34 år senere, forteller selgeren helt til slutt.

Med andre ord: Her er alle parter fornøyde. En bilhandel kan vel ikke bli så mye bedre enn det?

(Artikkelen er først publisert av Broom)