Verdens første serieproduserte lavprisbil med V8-motor

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



VETERANBIL: Det er ganske sprøtt å tenke på at det kun gikk fem år fra T-Forden ble faset ut i 1927 med en 2,9-liters firesylindret motor på vel 20 hestekrefter til Ford introduserte en 4,9-liters V8 på 65 hestekrefter i 1932.

De fem årene markerte samtidig starten på slutten for Henry Fords grep på selskapets utvikling.

NY MODELL: De utseendemessige endringene fra 1931 Ford A tl 1932 Ford V8 var ikke revolusjonerende, men hele fronten er mykere, mer gjennomdesignet og med blant annet lakkert radiatorkappe og svakt vinklet frontrute. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Motvillig Henry

Henry Ford hadde tviholdt på T-Forden fra 1908 til 1927. Han var født allerede i 1863. Han var 40 år da han startet Ford Motor Company, og han var 50 år da han lanserte samlebåndsproduksjonen allerede i 1913. Siden den gang hadde det aldri vært et spørsmål hvem som var kongen i bilverden.

Riktignok hadde han offisielt overlatt rollen som direktør i Ford Motor Company til sin sønn Edsel i 1919, men det var fortsatt faren som tok de store beslutningene utover 1920-tallet. Motvillig hadde han gitt slipp på T-modellen, som hadde gått ut på dato for lenge siden, og godtatt utviklingen av Ford Model A.

V8-PIONER: Henry Ford studerer deres V8, den første for folk flest i 1932, men han var nok ikke pådriveren for utviklingen. Foto: Ford

Et kort mellomspill

Model A skulle være Fords nye genistrek etter T-modellens eventyrlige historie over 19 år og mer enn 15 millioner produserte. Henry hadde nok sett for seg en modell med levetid på langt mer enn fire år da den ble introdusert som 1928-modell.

Men allerede i 1929 kom Chevrolet med sin toppventilerte rekkesekser. Riktignok hadde A-Forden fått fordoblet T-Fordens effekt fra 20 til 40 hestekrefter, men han fikk en skikkelig kalddusj med Chevrolets 60 hk.

Det som skulle vært en lang linje av firesylindrede modeller, fikk plutselig et annet mål: «We’re going from a four to an eight, because Chevrolet is going to a six» uttalte Henry Ford.

MODIFIKASJONER: Originalt hadde Ford V8-motoren 65 hestekrefter i 1932, men det ble raskt økt til 85. Med andre komponenter, som Edelbrock topplokk og andre ting rundet man fort 100 hester. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Rask utvikling

Ingeniørene fikk det travelt med å utforske all tilgjengelig V8-teknologi, først og fremst fra Cadillac, LaSalle, Cunningham og enkelte andre luksusbilmerker. Analysene var ganske klare: Ingen av motorene var i nærheten av å kunne produseres for den lave prisen Mr. Ford så for seg.

Målet var å få frem en bil til under 600 dollar, en bil som skulle produseres i et antall på 3.000 per dag. Til sammenligning kostet deres egen Lincoln Model L med V8 fra 4.600 til 6.600 dollar i forretningene. Her var det snakk om å lansere en V8-modell ned mot en tidel av den prisen!

Frustrasjonsnivået var nok rimelig høyt i Ford-systemet ved utgangen av 1920-tallet. Markedet var svært vanskelig etter introduksjonen av den nye Chevrolet. Børskrakket i oktober 1929 hjalp heller ikke på, og teknikerne kunne fortelle at det var umulig å masseprodusere en V8 med blokken støpt i ett stykke.

I mai 1930 begynte man imidlertid å eksperimentere med en V8 med sylindrene plassert i 60-graders vinkel. Prototypene ble flere, og etter hvert kom en 90-graders motor. Sluttproduktet ble en sideventilert utgave som skulle holde frem til 1950-tallet.

1932-modellen ble en umiddelbar suksess, og Ford solgte alt de greide å produsere av V8-motoren, hele 298.647 eksemplarer det første året, med hele 14 ulike karosserier.

NORSK ORIGINALBIL: I samlingen har denne firedørs Sedan en spesiell plass, ikke minst fordi den har vært i Norge siden ny, er urestaurert og at den er produsert med høyreratt i England. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Nytt utseende hvert år

Overgangen fra Model A til V8 markerte også det definitive farvel til den helt vertikale frontruten. 1932-modellen fikk en markert vinkling bakover i overkant. En trend som bare skulle fortsette i årene som kom.

Edsel Ford var en langt mer moderne industrileder som var opptatt av design og ikke bare funksjon. Men han kjempet harde kamper med sin reaksjonære far som ikke hadde mye til overs for utviklingen.

Men Edsel sto på sitt, og fra 1933 ble hvert år gjort vesentlige endringer på utseendet, ikke bare kosmetiske slik som tidligere. Grillen ble redesignet og vinklet bakover, samtidig som alle karosseriflater ble langt mer rundede og strømlinjeformede utover 1930-tallet,

I bilverden er begrepet «Deuce» ensbetydende med 1932 Ford. Den første årgangen av Fords V8-modell er blitt stående som en definitiv klassiker.

ENESTE I NORGE: Svein Holm Rusts 1932 Ford V8 Sport Coupé er sannsynligvis den eneste i Norge, for modellen kom aldri til Norge som ny og er meget sjelden selv i USA. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Fra hobby til levebrød

Svein Holm Rust på Eiker er blant de mange Ford V8-entusiastene som har akkurat denne årgangen som sin definitive favoritt.

Svein er nærmest født og oppvokst blant gamle Ford-biler og deler i Hokksund. Faren Leif Rust var nemlig allerede på 1960-tallet en av landets største eksperter på Fords tidlige modeller. Farens kunnskap og kontaktnett i USA var også sentralt da Svein begynte å sysle med import av deler til gamle Forder i 1973.

Tre år senere tok han steget fullt ut og satset på Eiker Motorshop på heltid med egen butikk i Hokksund. Ford og Chevrolet var hovedsatsingen, men også dekk, felger og styling inngikk i sortimentet allerede den gang. Snart 50 år senere er geskjeften fortsatt største kunde utenfor USA hos flere leverandører av deler til gamle Forder.

SJELDEN: Phaeton er kanskje den aller peneste karosseritypen. Sveins eksemplar er egentlig en Model B, en firesylindret 1932-modell, solgt ny i Sverige. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Favorittårgang

Mens farens hovedinteressefelt strekker seg til A-Fordens siste år i 1931, har Svein latt seg fascinere av epoken videre utover 1930-tallet, da V8-motoren overtok.

Etter å ha eid et utall førkrigs Ford V8 av nærmest alle årganger, har Svein falt ned på1932-modellen som den definitive favoritten.

– Ikke bare er det den første årgangen med V8-motoren, men jeg synes akkurat den årgangen representerer det mest elegante i overgangen fra det kantete til det mer strømlinjeformede litt senere på 1930-tallet, sier Rust mens vi studerer hans mange 1932 Ford V8-eksemplarer.

Etter hvert som bevisstheten om at det var «hans» årgang, dukket målet om å skaffe seg et eksemplar av hver av de ti basiskarosseritypene opp. Etter en møysommelig jobb, med søking på begge sider av Atlanteren i løpet av mange år, er det en nå en realitet.

GODT LAGRET: Sveins ti 1932 Ford V8 er klare til aksjon når som helst. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Sjeldne modeller

De vanligste utgavene av todørs og firedørs Sedan samt tre og femvindus Coupé var ikke noe problem å skaffe. De er det «mange» av, og også Cabriolet-, Roadster- og Phaeton-modeller er tilgjengelige på markedet fra tid til annen.

Men det finnes karosserityper som falt litt mellom to stoler, som både var dyre og en smule upraktiske eller gammeldagse. For eksempel karosseritypene Sport Coupé og Convertible Sedan, som begge hang med fra Fords program fra Ford A, men som bare ble med til første årgang av V8-modellen.

Det var en slik Convertible Sedan som skulle til for å få samlingen komplett, og i 2018 var Svein heldig å få tilslaget på Europas sannsynligvis eneste da verdens største Ford-samling ble solgt på auksjon i Holland.

ULTRASJELDEN: Convertible Sedan var blant karosseriene det ble bygget aller færrest av i 1932. Denne fikk Svein tak på fra Holland. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Utstilling og Ford V8-løp lørdag

Det er ikke så vanskelig å være enig i at 1932-årgangen representerer en vakker overgang mot det mer strømlinjeformede.

Hadde Henry Ford fått det som han ville inn på 1930-tallet, hadde Ford blitt fullstendig akterutseilt. 1932-modellen av V8 pekte veien videre for Ford, takket være Edsel Fords fremsynthet og stilsans.

UTSTILLING: Neste lørdag blir Svein Holm Rusts 1932 Ford V8-samling stilt ut på Eiker Motorshop i Hokksund. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Vil du se både Svein Holm Rusts 1932 Ford V8-samling og nyere årganger, er det bare å ta turen til Eiker Motorshop i Hokksund på morgenen lørdag, 27. august. Da starter nemlig Ford V8-løpet derfra klokken 11:00.