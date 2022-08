Derfor går politibilene ofte litt bedre enn andre biler

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny!

Jeg har lenge lurt på en ting, og det er hva slags tuning / optimalisering politiet bruker i bilene sine?

For en stund tilbake, så gikk jo politiet for BMW som patruljebiler og de vant en kontrakt med ulovlig trimming, som var å lese på nettet.

Er ikke sikkert du vet svaret på spørsmålet, men skulle gjerne visst hva de bruker – for det virker som det er bra krutt og krefter i bilene de har.

Benny svarer:

Heisann – og takk for interessant spørsmål. Ja – noen av politiets biler er nok trimmet og med litt ekstra ”krutt” under panseret, men de er nok i fåtall.

Jeg tror det er UP som stort sett har brukt de sprekeste bilene og de som har vært trimmet – både som sivile og uniformerte biler. Vanlige patruljebiler har nok som oftest med originaleffekt.

I Sverige brukte Polisen turbomotorer i sine 240, nærmest som test for fabrikken – før de ble handelsvare og tilgjengelige for menigmann.

Vi vet jo også at i USA er det egne tilvalg med såkalt police-packet – noe som ofte innebærer blant annet større motor forsterket hjuloppheng, egne dekk og så videre.

Det har jo også vært en del spreke sivile politibiler i Norge. Jeg husker fra tiden min som Peugeot-mekaniker at vi hadde en sivil Peugeot 505 Turbo Injection innom verkstedet, med original PTS (Peugeot Talbot Sport) trim-sett. Noe som økte effekten fra 150 til 185 hestekrefter. At en del politibiler har litt ekstra futt er nok ikke bare en myte.

Saken du henviser til er noen år gammel. Politiet fikk nye BMW 520d, med 190 hestekrefter. Men et krav for å levere biler til politiet er at det er en visst forhold mellom antall hestekrefter og bilens vekt. Denne bilen var for tung og ble derfor tunet. En byråkratisk glipp gjorde at avgiftene (som gjaldt den gang) ikke ble betalt og bilene dermed var "ulovlig" trimmet. Dette er selvfølgelig for lengst ryddet opp i.

På nyere biler snakker vi om omprogrammering eller optimalisering av bilens software. Hvilken leverandør som brukes og hvor mye de "tukler" med effekten, kjenner jeg ikke til.

Jeg vil anta at denne optimaliseringen gjøres på fabrikk der dette er mulig. At etaten har en streng justis på dette er jeg overbevist om. Alt her er nok pent innenfor lovens rammer, med all mulig dokumentasjon og ulike godkjenninger på plass.

Jeg klarte ikke helt å svare akkurat på det du lurte på, men vi kan være enige om at enkelte av disse bilene nok er mer sinna enn normalversjonen. Ikke bare fordi bilene skal være raske. Ofte er de utstyrt med mye og tungt utstyr for bruk i felten også. Da kan litt ekstra effekt komme godt med.

