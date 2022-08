Kan du de nye ladereglene?

ELBIL: - Vi er glade for endringene, men mange vet ikke om dem, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge i en pressemelding.

- Det er viktig at alle elbileiere setter seg inn i det nye regelverket. De reduserer faren for feil, brann og varmgang i kabler, sier han.

Dette er nye laderegler

Hvis du skal ha nytt ladepunkt hjemme må du ha en ladestasjon. Verken vanlige eller industrielle stikkontakter er gyldig i den nye normen.

- Det er spesielt viktig siden mange lader bilen sin om natta. Hvis du installerer egen ladestasjon kan du og dine sove langt tryggere, sier Ytre-Hauge.

Den nye normen gjelder også for lading av hybridbiler.

Riktigere belastning på el-anlegget

- En ladestasjon er mye tryggere, og jeg er glad for at vi er på vei bort fra den gamle stikkontakten. Ladestasjonen tåler mer strøm og gir tryggere lading. Du belaster også det elektriske anlegget i huset ditt riktigere, sier Roger Ytre-Hauge.

I en spørreundersøkelse YouGov gjorde for Frende sa halvparten av elbileierne at de ladet hjemme.

Ikke ulovlig med gamlemåten

Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

- Det betyr at en tidligere godkjent installasjon med stikkontakt for elbil-lading ikke er ulovlig. Du er heller ikke tvunget til å oppgradere den, sier Frendes fagsjef.

Nødlading med stikkontakt er også fortsatt tillatt.

- Men hvis du skal gjøre det må du vite hva du gjør. Følg med, kjenn etter varmgang, ikke lad om natta og ikke gjør det til en vane, sier Roger Ytre-Hauge.

- Jeg vil anbefale alle å installere ladeboks hjemme så fort som mulig, sier Ytre-Hauge.

Endringene i den såkalte installasjonsnormen NEK 400 trådte i kraft 1. juli, men den gamle normen er gyldig ut 2022.

- Det betyr at det er først ved årsskiftet at det er pålagt med ladestasjoner for nye installasjoner, sier Ytre-Hauge.