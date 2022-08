Sjekk dette ryggekameraet

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



LAND ROVER: Om du har den nyeste iPhonen eller noe tilsvarende fra Android, synes du antagelig ikke at det er spesielt mye imponerende datateknologi i nye biler. «Helt OK» – ja, men sjelden noe mer.

Heldigvis beveger også den konservative bilbransjen seg i riktig retning, og det merker du på kamerateknologien nye biler utstyres med. Og artig nok er det Land Rover som skal vise seg å være en av de mer fremoverlente bilprodusentene for tiden.

IKKE BARE RYGGEKAMERA: Selvfølgelig er det kamera bak, men det mest fascinerende er hvor elegant Land Rover har løst sitt kamerasystem. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Skurrete bilde

Hopper du bak rattet i en Porsche Taycan er det mye som fascinerer, men ikke ryggekameraet, pussig nok. Det samme gjelder Toyota og noen andre bilprodusenter som mener at det holder for deres kunder å få et noe skurrete bilde.

Du forventer nå en liten tirade om hvor fremragende beskaffenheten er hos Tesla, men det skal du få slippe. Mest av alt fordi kameraene der ikke er spesielt imponerende de heller. Enkelte vil påpeke at opptaksfunksjonen bilen er utstyrt med, så du kan knipe frekke folk i å kjøre på bilen din og stikker av igjen, er høyst praktisk. Og det er den. Men selve kameraene er ikke utpreget banebrytende og merkelig nok er hvitbalansen på de nye modellene er ganske varierende. Det ser litt rart ut.

Nei, akkurat her er ikke Tesla på topp.

GOD KONTROLL PÅ KANTER: Du ser begge hjulene foran samtidig. Det er praktisk både i byen og i terrenget. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Offroadkamera

En slags underdog i bilsammenheng er Land Rover. Merket er foretrukket av rike friluftsfolk og dem som vil gi inntrykk av at de er rike friluftsfolk. Men kameraene de nye bilene har, blant annet i modellene Land Rover Defender og nye Range Rover, skal vise seg å være noe av det bedre du får.

BMW forsøkte seg med 3D-animasjon og kameravinkler du kunne justere ved å gestikulerte. Det fungerte dessverre ikke, men Land Rovers berøringsskjerm der du kan velge mellom mange kameravinkler ved å trykke på skjermen, leverer så definitivt etter hensikten. Som kjent satser Land Rover på offroadegenskaper, og da kommer disse kameraene riktig så godt med.

Mercedes-Benz og Audi har lignende systemer med krystallklare bilder, men det må sies å være sjarmerende at du ser den 3D-animerte Land Roverens hjul rulle når du kjører, og at lysene går på når du aktiverer dem. Ikke bare er kameraene høyoppløselige og elegante, men britene har brukt uvanlig mye innsats på å få dette systemet til å besnære.

For Land Rover-eierne som ikke ferdes i sitt eget terreng, men bare suser rundt på asfalten, er det likevel mye nytte i kameraene. Spesielt dem som viser hvor forhjulene går, slik at det blir lett å parkere på trange steder.

Å la seg friste av en ny Land Rover Defender, som for eksempel den ladbare hybriden på bildene, blir ikke billig. Med utstyr koster den rett over 1,4 millioner kroner, mens en ladbar Range Rover starter på ca. 1,7 millioner kroner, men da kommer utstyr i tillegg.