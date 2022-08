Det er over 400 fotobokser langs norske veier, og fra i sommer har mange av dem vært påskrudd betydelig mer enn tidligere. Ambisjonen er nemlig å ta flere som kjører for fort.

Samtidig viser det seg at svært mange bremser ned like før de passerer en fotoboks.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige avdekker nemlig at mange holder for høy fart og må bremse ned foran fotoboksene for å unngå bot.

69 prosent pleier å bremse

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han tror de fleste også trykker på gassen så snart fotoboksen er passert, såkalt kengurukjøring.

Voll mener integrert teknologi med GPS, kart og fotoboksvarsling som nå finnes i alle nye biler, er en av grunnene til at mange kan bremse ned i god tid før de blir «knipset».

Undersøkelsen bekrefter nettopp dette. Hele 69 prosent av bilistene sier at de pleier å bremse ned foran fartsboksene. Daglig ser bilister bremselysene til de foran seg, for så å se bilen forsvinne i stor fart etter at fotoboksen er passert.

– Ikke bra for sikkerheten

Dette i seg selv kan skape farlige situasjoner, med ujevn og uforutsigbar kjøring.

– Vi vet at høy fart er en av hovedårsakene til mange alvorlige ulykker. Fotoboksvarsling og systemer en kan kjøpe for å unngå fartskontroller er ikke bra for sikkerheten, sier Voll.

Reklame og fortellinger om at dette bidrar til å forhindre ulykker tror ikke Voll noe på.

Står der av en grunn

– Selv om noen sikkert har det som utgangspunkt, har de fleste dette kun for å holde høyere fart og for å kunne bremse ned og unngå bøter. Disse tilbudene er kun for å tjene penger, advarer Voll.

– Fotobokser er plassert strategiske steder langs for å senke farten og forebygge ulykker. Samtidig er det mange som glemmer at det er en grunn til at fotobokser ofte står der de gjør. Mange av de alvorligste ulykkene skjer under uvettig kjøring og høy fart. Derfor burde egentlig mange vurdere å slå av denne varslingen og holde seg til trafikkreglene, sier Arne Voll.

(Artikkelen er først publisert av Broom)