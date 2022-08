Det er mange fallgruver og potensielle konfliktområder når du skal kjøpe eller selge bruktbil. Ofte handler dette om kjøpere som etter en tid finner ut at bilen kanskje ikke er helt som selger påsto den skulle være.

Etter hvert som svært mye av bilomsetningen er flyttet til digitale løsninger, har det også oppstått nye utfordringer. Ett av dem er forsøk på svindel, fra noen som gir seg ut for å være interessert i bilen.

Politiet Nettpatrulje i Øst politidistrikt går nå ut med en veldig klar advarsel på sin Facebook-side:

Kan ikke komme og se på bilen

– Vær obs på ny svindelmetode: Vi har mottatt flere saker hvor bilselgere har blitt svindlet, skriver de.

Ifølge politiet er dette noen kjennetegn for disse sakene:

• Kjøper tar kontakt på SMS eller mail.

• Kjøper sier at h*n jobber "offshore".

• Kjøper sier bilen skal være en gave til noen.

• Kjøper kan ikke komme og se bilen og ønsker å bruke et fraktselskap.

• Kjøper vil at du skal betale et gebyr for dem (f.eks. frakt, toll, merverdiavgift). Denne betalingen havner i lommene til svindlerne.

Politiet skal kontrollere bruktbilselgerne

Aldri betale for andre

Hvordan skal du så unngå å bli lurt av dem som forsøker seg på en eller flere av disse metodene? Dette skriver Politiets Nettpatrulje:

– Har kjøper en verifisert bruker på finn.no? Hvis ikke be personen få det før du går videre, og la all kommunikasjon foregå der, også betalingen. Ellers skal du som selger aldri betale avgift/gebyr for noen andre, uansett hvor god grunn de måtte ha. Disse rådene gjelder også for kjøp/salg av andre type varer på nett.

Lett å bli litt blendet

Brooms bilekspert Benny Christensen mener den beste forsikringen mot å bli lurt er å holde hodet kaldt, særlig hvis man føler det er noe som skurrer.

– Det er nå en gang slik at mange er ivrige etter å få solgt fort, og til best mulig pris. Hvis responsen på annonsen har vært laber, er det nok også lettere å bli litt blendet, når en potensiell kjøper endelig melder seg. Da håper man gjerne på det beste, mens den kritiske sansen blir dyttet litt lenger bak i pannebrasken, sier Benny.

For godt til å være sant?

Han legger til:

– Det MÅ ikke være svindel, selv om kjøperen befinner seg i utlandet og for eksempel ikke kan komme og se på bilen. Men med mindre det er en helt spesiell bil du selger, er det samtidig lite sannsynlig at noen skulle ønske å kjøpe bilen din usett. Slik fungerer nå en gang ikke dette markedet. Det viktigste du kan gjøre er å stille klare og konkrete spørsmål. Hvis noe skurrer da, er det bare å avslutte dialogen, sier Benny.

Hans råd er også å ta mest mulig skriftlig:

– Da kan du bedre danne deg et bilde av kjøperen, om dette er en seriøs person eller ikke. Som politiet er klare på: Du bør aldri betale for noe underveis i prosessen og heller ikke oppgi ditt bankkontonummer til noen. Husk: Hvis noe kan virke å være for godt til å være sant – da er det gjerne det også.

