Nei – dette er nok ikke det du tror

Mange som legger 3,5 – 4 millioner kroner i en bil, vil nok gjerne ha en doning som blir lagt merke til. Enten man går for en rå og sexy sportsbil, eller velger diger SUV.

Men vi mennesker er forskjellige. For snart kommer noen til å betale over 3,5 millioner kroner for den aldrende kassebilen du ser på disse bildene.

Vi tipper at 95 prosent av de som går forbi den, ikke ser at det er noe spesielt ved den. Kanskje bortsett fra at det ser ut til å være en fin, velholdt og litt tøff VW Transporter i T3-utgave. Den som ble produsert mellom 1979 og 2002. Dette var en bil det gikk svært mange av i sin tid.

Nå derimot, er de sjeldne å se og som på eldre VW Transporter er prisene på fine eksemplarer på full fart oppover også på T3. Men over 3,5 millioner koster de riktignok ikke ennå.

Porsche B32 skal visstnok ha blitt bygget i kun syv eksemplarer. Det gjør noe med prisene. Foto: mobile.de

Svært uvanlig

Men så er bilen på disse bildene er heller ikke noen VW. Det er en Porsche. Nærmere bestemt en svært uvanlig B32. Og den er til salgs på den store tyske bilnettsiden mobile.de.

Bilen er bygget på en VW Caravelle T3. Men det er bare utenpå.

Totalt skal bare 7 biler (noen påstår 9 biler, andre 11 og noen 15 avhengig av kilde) ha blitt bygget, inklusive prototyper - i løpet av 80-tallet. Hvor mange som fortsatt finnes vet neppe noen. Men dette er, uten tvil, en svært sjelden fugl.

Porsche 911 3,2 Carrera fra 80-tallet. Dette er bilen som har bidratt med blant annet motor til B32.

Under motorlokket i bagasjerommet finner vi 3,2-liters motoren fra Porsche 911 Carrera på 231 hestekrefter, mens girkassen kommer fra 911 SC og har betegnelsen 915. Bremsene er donert fra Porsche 944S, mens felgene er de super-klassiske Fuchs.

0-100 gjøres unna på 9,0 sekunder, toppfarten er 185 km/t, mens bensinforbruket er oppgitt til 1,56 l/mil ved blandet kjøring. Bilen er jo ikke direkte aerodynamisk.

Får ikke solgt bil-klassikeren – ikke en gang til halv pris

Under motorlokket finner vi en 3,2-liters bokser-sekser fra Porsche 911 Carrera som yter 231 hk. Foto: mobile.de

Ble bygget i Zuffenhausen

Innvendig har den ratt fra Porsche 911 og noen ekstra instrumentklokker. Den byr på seks rause sitteplasser i kapteinstoler, i denne bilen i beige skinn. I tillegg er det god bagasjeplass.

Hjuloppheng og fjæring er også forsterket. Bilen ble satt sammen i Porsches anlegg i Zuffenhausen. Disse bilene har Porsche-chassisnummer, Porsche er betegnelsen i vognkortet og en egen instruksjonsbok fra Porsche ligger i hanskerommet, for å nevne noe. I kjent Porsche-stil ble ting gjort skikkelig.

Bakgrunnen for prosjektet skal visstnok være Porsches rike tradisjoner med racing og rally. De hadde behov for en litt rask servicebil, med god plass til både deler og folk. Og en bil som rakk fram til serviceplassen mens løpsbilen faktisk var der.

Porsche 911 GT3 RS: Ja - dette er ekstremt!

VW Caravelle var i utgangspunktet en ganske habil kassebil på 80-tallet. At Porsche slo kloa i den gjør ikke saken dårligere. Foto: mobile.de

Kostbar

Båndene mellom VW og Porsche har jo tradisjonelt vært sterke. At valget falt på nettopp T3 er neppe helt tilfeldig. Den var jo også kjent som en ganske habil kassebil allerede da den var ny. Særlig om man hadde en Caravelle Coach, med innsprøytingsmotoren på 112 hestekrefter. Det både var og er fortsatt tøft, men den blekner likevel fullstendig ved siden av denne.

Interiøret er i beige skinn i denne bilen. Foto: mobile.de

Ryktene sier at man også funderte på en serieproduksjon av B32, men ombyggingen ble kostbar og det var nok en av grunnene til at den ikke ble noe av. Den ville nemlig ha kostet omtrent dobbelt så mye som en Porsche 911 Carrera. Den var som kjent heller ikke noen billigbil på 80-tallet.

Billig er heller ikke B32-en som nå selges i Tyskland. For prisen lyder på smått brutale 364.900 euro, eller rundt 3,6 millioner norske kroner. Moms på kjøpsbeløpet blir det også om man vil ta bilen hit til berget. Da passeres 4 millioner kroner med svært god margin.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.