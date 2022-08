Den polske personbilen var på vei inn i Norge på grenseovergangen i Ørje natt til fredag forrige uke, da den ble stoppet av tollere.

De reagerte tydeligvis mer på selve bilen, enn det som var inne i den. Tollerne varslet nemlig Statens vegvesen om at dette var en bil de burde se nærmere på.

Det var Dagsavisen Demokraten som først skrev om dette:

Ingen bønn

– Jeg ba dem sende bilder først. Etterpå var det ikke tvil om at vi måtte se nærmere på bilen. Og jeg kan si at det går lenge mellom hver gang vi ser så dårlige kjøretøy. Kanskje det verste jeg har sett, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen, til Dagsavisen Demokraten.

Dette må du få bort – før bilen blir skadet

Rust tar knekken på svært mange biler hvert år. Hvis rustskadene kan gå ut over trafikksikkerheten, blir dette også en mangel på EU-kontrollen. Foto: NTB. Foto: broom

Kontroll hvert år

Etter at det ble innført pålagt kontroll av alle biler – også kjent som EU-kontrollen – er det relativt sjelden av man kommer over biler med alvorlige rustskader ute i trafikken. På kontrollen sjekker man en rekke punkter som har med sikkerhet og miljø å gjøre. For eksempel rust, avgassutslipp, støy – og bremsevirkning.

Hvis det er snakk om rust som kan gå ut over sikkerheten, blir bilen underkjent og må utbedres før ny kontroll.

I Polen skal alle personbiler for øvrig inn til årlig kontroll. Hva som var status for denne bilen i den forbindelsen, er ikke kjent.

LES MER: Politimannen snakket polsk – det gjorde ikke jeg

(Artikkelen er først publisert av Broom)