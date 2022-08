Bilen var Connerys private og er samme modell som han kjørte i filmen «Goldfinger» i 1964, skriver CNN.

Bilen som Connery kjøpte selv i 2018, to år før han døde, var riktignok ikke utstyrt med maskingevær, katapultsete og en maskin til å sprøyte olje utover veibanen.

Selv om bilen hans ble solgt for langt over det forventede beløp, kan salgssummen likevel ikke måle seg med det som den ekte «Goldfinger»-bilen kunne innbrakt. En slik bil som ble brukt til å promotere filmen, gikk for 6,4 millioner dollar i 2019.

Connery snakket ofte med sine barn om gleden ved å kjøre Aston-en i filmen, og da de ble voksne, oppfordret barna ham til å kjøpe en selv.

Det gjorde han til slutt, men han fikk lite anledning til å kjøre den siden han hadde den lagret på sin eiendom i Sveits, og koronapandemien og hans egen sviktende helse gjorde det vanskeligere å reise til Europa.