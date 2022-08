Sjefen for Norges største bilimportør kom med en skikkelig brannfakkel under Arendalsuka 2022. Ulf Tore Hekneby i Harald A. Møller AS gikk der til angrep på de ladbare hybridene. Han tok til orde for at de bør miste dagens avgiftsfordeler, allerede fra årsskiftet.

– Det er ikke behov for ladbare hybrider når vi ser dagens utvalg elbiler på tvers av alle merker. Elbilene er store nok, effektive nok og tilgjengelige nok til at de ladbare hybrid-modellene er overflødige, sa Hekneby,

Dette vakte stor oppsikt, også blant øvrige importører som tydelig ble overrasket over dette utspillet.

Les saken: Mener ladbare hybrider er overflødige

Bråstopp i salget

De ladbare hybridene har mindre avgifter enn biler med bensin- og dieselmotor. Dette har også vært helt avgjørende for at de har solgt bra i Norge i mange år.

Mitsubishi Outlander er bilen som for alvor satte fart på salget av ladbare hybrider i Norge. Nå er den borte som nybil, men det er mye å velge mellom på bruktmarkedet.

Fra årsskiftet ble det imidlertid strammet inn. Flere modeller gikk til dels betydelig opp i pris. Nå mener altså Møller-sjefen at de bør miste den fordelen som er igjen. Skjer det, vil salget etter alt å dømme bråstoppe.

Men hva sier de andre importørene som selger mye av ladbare hybrider i Norge? Broom har vært i kontakt med Volvo og Toyota. Og de vurderer dette annerledes:

Salget stupte etter nyttår

– Fortsatt viktig teknologi

Erik Trosby i Volvo mener de ladbare hybridene fortatt har en rolle å spille i Norge.

– Vi er ikke enige i at ladbare hybrider er overflødige ennå. Ladbare hybrider har en relevant og miljøvennlig lavutslippsteknologi for de som trenger lang rekkevidde i hverdagen og som har mobilitetsbehov som elbilene på markedet ikke kan levere på ennå. Eksempelvis om man bor i distrikts-Norge, sier Erik Trosby som er kommunikasjonssjef for Volvo Cars i Norge.

Det synet deler informasjonssjef Espen Olsen i Toyota:

– Vi mener at ladbare hybrider fortsatt er en viktig teknologi i overgangen mot nullutslipp, særlig i distriktene hvor avstandene er store og ladeinfrastrukturen er mangelfull. Mange av kundene våre etterspør fleksibiliteten de får med ladbare hybrider, og vi ønsker å tilby lavest mulige utslipp for alle, sier Olsen.

De som var kjappe sparte 81.000 kroner

Salget falt 70 prosent

Olsen peker også på at moderne, ladbare hybrider har lang elektrisk rekkevidde:

– De har vesentlig lavere utslipp enn bilene de erstatter. Derfor er de et godt alternativ for kunder som ikke kan å gå over til en fullelektrisk bil ennå. Det er bred konsensus om at ladbare hybrider er et av de viktige verktøyene for å redusere utslipp fra personbiler, og derfor bør beholde avgiftsfordeler frem mot 2025, sier Olsen.

Han er ikke tvil om at full avgift på ladbare hybrider vil gi store konsekvenser:

Espen Olsen i Toyota mener ladbare hybrider fortsatt er det beste alternativet for enkelte kunder.

– Avgiftene på en ladbar RAV4 ble eksempelvis økt med 45.000 kroner i januar, noe som har medført at salget er redusert med nesten 70 prosent fra i fjor. Forslaget om å fjerne vektfradraget i 2023 vil gi et avgiftssjokk på ytterligere 50.000 kroner. Å øke avgiftene nå, før hele landet kan velge helelektriske alternativer, vil koste vanlige folk dyrt og kraftig bremse grønn omstilling, mener Olsen.

Nei – alle biler ble ikke dyrere fra årsskiftet

Venter gradvis utfasing

Volkswagen har gått ut og sagt at de skal fase ut ladbare hybrider fra 2024. Hva så med Volvo og Toyota?

Elbilene står nå for rundt 80 prosent av nybilsalget i Norge. De har tatt kraftig for seg i markedet.

– Volvo har en global strategi om være en ren elbilprodusent innen 2030, noe som er bransjeledende om man sammenligner oss med andre produsenter. I Norge vil vi nå dette mye tidligere, sier Erik Trosby.

Han legger til:

– Vi forventer en gradvis utfasing fram mot 2025. Vi ser fram til å lansere mange spennende elbiler i Norge fremover, med en stor familie-SUV som den første nå i høst og en liten elbil ganske raskt etter det.

– Bedre enn ren bensin/dieselbil

Espen Olsen i Toyota sier at de ikke har planer om å fase ut ladbare hybrider, så lenge det etterspørsel fra norske kunder:

– Elbil er fortsatt ikke for alle og dagens ladbare hybrider er teknologisk svært avanserte og vil for mange gi nullutslipp i hverdagen. Derfor er dagens ladbare hybrider for en del kunder i vårt langstrakte land fortsatt det beste alternativet for å sikre både mobilitet og lave utslipp, sier Olsen.

På spørsmål om hvor lenge han tror de ladbare hybridene har igjen på det norske markedet, svarer han dette:

– I årene fremover forventer vi at salget av ladbare hybrider vil gradvis reduseres. Reduksjonen på hele 70 prosent fra 2021 hittil i år er et bevis på dette. Bedret infrastruktur, samt nye nullutslippsbiler med lengre rekkevidde vil helt naturlig sørge for at salget av ladbare hybrider om to-tre år vil være på lavere nivåer. Men frem til alle kan velge nullutslippsbil som dekker behovene, er det bedre å legge til rette for at folk kan kjøre en hybrid enn en ren diesel- og bensinbil, avslutter Espen Olsen.

Ladekabel? Det kan ha mye å si for om du råkjører eller ikke

Denne saken ble først publisert på Broom.no.