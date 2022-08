Sjekk lysene – de er ekstra aktuelle i Norge

Utviklingen av billys har gått fort. LED- og laserlys gir helt nye muligheter – noe en rekke bilprodusenter utnytter i stadig større grad.

Nå kaster Ford seg for alvor med i utviklingen. Deres nye lys skal bidra til at du holder fokus og øynene på veien.

Skilt-leser

Lysene til Ford kan kombineres med skilt-leser, og projisere disse på veien foran bilen.

Men det er ikke bare skilt som vises. Systemet er koblet opp mot infotainmentsystemet – slik at du kan få visning av piler fra navigasjonen og til og med værmeldingen, på veien foran deg.

De kan også vise en trygg «passasje», for eksempel ved forbikjøring av syklister.

Informasjonen som blir projisert fra de høyoppløselige frontlysene kan også hjelpe andre trafikanter. Et fotgjengerfelt kan for eksempel bli projisert slik at både fotgjengere og bilistene kan se det.

Hjelp til parkering

Etter hvert som bilene blir større og større, og parkeringsplassene ikke henger med, har disse lysene også en annen praktisk funksjon. De kan vise bredden på bilen, slik at du lettere kan beregne om du får plass, eller ikke.

Ford sier ikke noe om når disse lysene vil bli tilgjengelig for deg og meg.

Det som er sikkert, er at de vil være ekstra aktuelle i Norge. Vi har tross alt en lang og mørk vinter - der også snø kan gjøre skiltene vanskelige å lese.

Sett det i virkeligheten

I forbindelse med lanseringen av Audi e-tron Sportback i Los Angeles i 2019, var vi med på testing av laserlys med projisering. Bilen vi kjørte på kvelden hadde Digital Matrix Light (DML).

Disse lysene har opptil 1,3 millioner (!) piksler.

DML gjør noe av det samme som Ford sitt system, ved at de blant annet viser bredden på bilen og kan lyse opp dyr/mennesker langs veien.

Disse lysene har også et partytrick – som er at de kan spille av en velkomst- og hadet-hilsen på veggen/veien foran deg.

