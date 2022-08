Denne har vært eid av en av verdens rikeste artister

Hva tenkte Bjørn Ulvaeus – en av de to B-ene i den legendariske popgruppen ABBA, og en av verdens rikeste artister, da han en septemberdag i 1996 satte seg bak rattet i sin splitter nye Lexus LS400?

Nøt han de 264 hestekreftene og den stille gangen fra V8-motoren med 32 ventiler? Tenkte han på at han snart måtte sette på vinterhjulene? Eller var tankene på den kommende musikalen Mamma Mia som snart skulle ha premiere i London? En musikal som ble en like stor suksess som Lexus LS 400. Minst.

Björn Ulvaeus fra ABBA er tidligere eier av LS 400-en fra 1996. Foto fra: bilwebauctions.se

Studerte livsstil

Toyota skapte Lexus som sitt luksusbilmerke for å kunne konkurrere med først og fremst BMW og Mercedes på det store og viktige amerikanske markedet.

Under utviklingen av LS 400 sendte Toyota et stort team med japanske utviklere og designere til USA for å studere de aktuelle kundenes livsstil.

Den typiske kunden ble beskrevet som en mann på 43 år, med god inntekt. Nærmere bestemt minst 100.000 dollar i året - da i 1987-verdi. Med andre ord – vi snakker statusbil!

Slik ser Lexusen ut innvendig i typisk nøktern, japansk 90-talls-stil. Foto fra: bilwebauctions.se

Tok BMW og Mercedes i løpet av ett år

Lexus LS 400 satte en ny standard på teknisk kvalitet og driftssikkerhet. Som så ofte før – når japanske produsenter bestemmer seg og virkelig går inn for noe med nebb og klør – så lykkes de.

Allerede året etter lanseringen, solgte de mer enn sine tyske konkurrenter i USA. Det står det respekt av! Siden har de ikke sett seg tilbake.

Bilen til ABBA-Bjørn, som nå selges av svenske Bilweb-auctions er andre generasjon av Lexus LS. Som nevnt fra 1996 og nå med en kilometerstand på drøyt 250.000.

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Motoren er en 4-liters V8 med fire kamaksler og 32 ventiler. Ytelsen er på 264 hestekrefter. Foto fra: bilwebauctions.se

Speiler livsstilen

Lexus LS er i utgangspunktet en ganske diskret bil. Ulvaeus valgte den i tillegg i en ganske konservativ fargekombinasjon. Nemlig grå metallik lakk og med sort skinninteriør.

ABBA-medlemmene har, stor suksess og rikdom til tross, levd stille og rolige liv uten mye oppstyr og store skandaler. Slik sett speiler kanskje Lexusen levesettet til Ulvaeus på en god måte.

Mercedes og BMW var de argeste konkurrentene da bilen var ny. Foto fra: bilwebauctions.se

Ikke veldig dyr

Etter et langt bil-liv finnes det nok noen bruksmerker, men i det store og hele ser bilen rimelig hel og grei ut. Men helt uten en viss patina er den ikke. Den framstår som original og u-restaurert. Det er alltid et pluss for eldre biler.

Dette er fortsatt en stor, stilig og staselig bil – og prisen er heller ikke noe å bli skremt av. Men forventer at den vil klubbes ut til ny eier for mellom 60.000 og 70.000 svenske kroner. Det tilsvarer rundt 65.000-75.000 norske kroner. Moms på kjøpsbeløpet tilkommer, om man vil ta den hit til landet.

Ulvaeus eide bilen i rundt to år før den fant veien videre til nye eiere. Nå kan du altså bli den neste. Vi sier som ABBA: «Take a chance on me!»

