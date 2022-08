På biljakt? – Nå peker pilene bare én vei

Elbilene har lenge vært dominerende på nybilmarkedet. Så langt i år er nesten åtte av ti nybiler en elektrisk bil.

Samtidig har elbilene nå for alvor begynt å gjøre seg gjeldende på bruktbilmarkedet. Og lite tyder på at de blir mindre attraktive fremover.

54 prosent av alle bileiere i Norge sier nå at deres neste bil skal være en elbil. Det viser nye tall fra en Norstat-undersøkelse gjennomført for NAF.

Rekordmange brukte

– Pilene peker bare én vei nå. Interessen for elbil er økende, og det ser vi både i disse tallene og i salgstallene for elbiler. Det er ventelister på nye elbiler, og det omsettes rekordmange brukte elbiler, sier Thor Egil Braadland som er myndighetskontakt i NAF.

Så langt i år er det kjøpt og solgt 56.000 brukte elbiler, og 60.000 nye elbiler. Elbiler utgjør nå 17 prosent av bruktmarkedet og 78 prosent av alle nye biler solgt.

Hottest i byene

Med 500.000 elbiler på norske veier, er det også mye å velge mellom på bruktmarkedet.

Selv om interessen for elbil gjennomgående er høy, er det likevel store geografiske forskjeller. Andelen som skal ha elbil som sin neste bil er dobbelt så høy i sentrale strøk som i distrikts-Norge.

– I Oslo og kommunene rundt Oslo sier nær to av tre, 64 prosent, at deres neste bil skal være en elbil. Men i de aller mest spredtbygde strøkene er det kun én av tre, 33 prosent, som sier det samme, forklarer Braadland.

De eldre er mer skeptiske

– Dette betyr at bilparken i sentrale strøk vil byttes ut i et svært høyt tempo i de kommende årene, sier han.

Elbilene dominerer nå i de store byene, det ligger an til at byparken i sentrale strøk vil bli byttet ut i høyt tempo. Foto: NTB

Det er fortsatt noe elbilmotstand å spore, spesielt blant eldre bileiere. Blant de over 60 år svarer tolv prosent at de er «svært uenige» i påstanden om at «min neste bil skal være en elbil». Landsgjennomsnittet er ni prosent.

Om man legger til andelen som sier svarer «uenige» i at deres neste bil skal være elbil, svarer hver femte bilist over 60 år, - 19 prosent, at deres neste bil ikke blir en elbil. Folk i 30-årene er de mest positive.

