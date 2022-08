Slik kjører du i styrtregn

BILKJØRING: Plutselige regnskyll kan føre til overvann og vannplaning, spesielt der det er dype spor i veibanen. NAF ber bilistene om å være varsomme.

- Avpass farten etter forholdene. Mye vann på veien gjør at bilen kan føles tung å styre på grunn av motstanden vannet i veibanen gir. Ved store regnskyll kan du også få sprut opp fra veibanen eller fra motgående trafikk, sier Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF, i en pressemelding.

Sjekk baklysene, også på dagtid

Tett regn gir også dårligere sikt, og rådet fra NAF er å sjekke at du har riktig innstilling på baklys og kjørelys.

- Mange bilførere er ikke klar over at de kjører rundt med feil innstilte lys. Du må sikre at du både ser og blir sett, sier Svendsen.

Vann i veien kan skade bilen

Ved styrtregn kan det samle seg vanndammer i terrenget. Det skal ikke de store dybdene til før det kan skade bilen å kjøre gjennom, dersom vann trenger inn i styringsenheter og motorer.

- Vi oppfordrer til å være svært forsiktig med å kjøre ned i vannansamlinger uten at du vet hvor dypt det er. De fleste biler er ikke bygget for å vade gjennom dypt vann. Resultatet kan bli svært kostbart dersom man tar sjansen og det viser seg at vannet er dypere enn man først trodde, advarer Svendsen.

Sommerregn kan påvirke rekkevidde

I NAF og Motors elbiltest i juni i år avdekket vi at skiftende norsk sommervær førte til at mange av elbilene i testen slet med å klare rekkevidden produsentene oppgir.

- Vått føre øker forbruket, og for noen elbiler kan dette gi store utslag på rekkevidden. Pass derfor ekstra godt på hvor mye strøm du har igjen på batteriet om du er på langtur og det er ventet mye regn. Stopp og lad før batteriet går under 10 prosent, råder, Svendsen.