Anders (28) droppet utdanning – omsetter for over 150 millioner

– Jeg har alltid vært ekstremt bilinteressert. Ganske tidlig fant jeg også ut at det er moro å snakke med mennesker og fikk etter hvert øynene opp for salg. Drømmen var å kunne kombinere dette, så jeg valgte rett og slett å satse.

Det forteller Anders Lysholm når vi besøker han hjemme i Trondheim. På bare seks år har 28-åringen gått fra å ha fire biler på lager – til nærmere 90 i dag.

Anders har ingen utdannelse utover videregående skole. I stedet valgte han jobbkarrieren tidlig.

– Etter videregående jobbet jeg med telefonsalg cirka tre år, før idéen om en egen bilbutikk ble mer og mer realistisk.

Fra Fiat til Rolls-Royce

I 2016 etablerer Andres «Lysholm Bil» og har siden bygget stein for stein.

I dag er de seks ansatte og tilbyr nyere bruktbiler. Her snakker vi alt fra helt vanlige hverdagsbiler og volummodeller – til tysk premium og italienske superbiler.

– Jeg må jo innrømme at det er utrolig gøy å jobbe med biler du har sterkest interesse for. Akkurat nå er vi også alene om å selge denne typen biler i Trondheim, forteller Anders.

– Hva er den heftigste du har utlevert så langt?

– Det er vanskelig å svare på, men jeg er veldig glad i Lamborghini Urus. Det er en helt komplett bil i mine øyne. Ellers har vi solgt modeller fra både Ferrari, Aston Martin og en del Audi RS og Mercedes-AMG. Det er moro med kontraster. Vi snakker alt fra Fiat Multipla til disse og ikke minst Rolls-Royce Cullinan. Mulighetene er mange, smiler Andres som er eier og daglig leder i Lysholm Bil.

Rekordår – men de har ikke solgt én eneste elbil

Janteloven lever...

– Hvordan er sportsbil-interessen i Trondheim?

– Den er egentlig veldig stor. Det er mange som bruker mye penger på bil. Samtidig må jeg innrømme at Janteloven henger litt over oss her i Trøndelag. Man kan få følelsen av å bli litt uglesett om man kjøper en ny og dyr sports- eller superbil, sier Anders og fortsetter:

– Om det er en unnskyldning eller en reel problemstilling vet jeg ikke. Men det hender vi har kunder som forteller at de ikke vil vise seg i en slik bil. Det er litt stigma rundt å bli presentert i en bil som koster mer enn en gjennomsnittlig leilighet i Trondheim.

– Hva kan du bidra med for å få dette mer «akseptabelt», tror du?

– Jeg føler vi har bidratt allerede, bare ved å tilby bilene og vise frem hele spekteret. Det er entusiasmen og lidenskapen for produktet som er viktig. Og når dette er sagt, skal det sies at de typiske sportsbil-kundene i Trondheim handler av ren bilinteresse, ikke for å flashe lommeboka.

Rekordsalg for AMG: Har allerede passert sitt beste år noensinne

Amerikansk pickup

Ved siden av «volummodellene», har Lysholm Bil dessuten valgt å satse smått på amerikansk pickup, de stadig ser økende interesse for.

– For det første er det jo grisetøffe biler, gjerne med store V8-motorer. Jeg må innrømme de står i fin kontrast til alle de «fornuftige» elbilene. Det er viktig med mangfold, mener Anders.

Lysholm Bil har mål om å selge 50 nye amerikanske biler i år, med pickup som majoritet.

– Jeg mener det er et interessant potensiale også i denne bilklassen. Særlig når vi etterhvert får flere spennende elektriske pickuper de kommende årene.

– Hva kjører du selv, forresten?

– Det varierer litt. Men jeg er ekstremt glad i min Porsche 911 GT3 RS. Den er like befriende å kjøre hver eneste gang, avslutter 28-åringen.

(Artikkelen er først publisert av Broom)