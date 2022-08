ELBIL: - Enklere betaling for hurtiglading og flere store ladeplasser er to av flere utfordringer planen må løse, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF i en pressemelding.

Regjeringens ladeplan er varslet denne høsten, og NAF mener det haster med å gjøre det enklere å betale for lading enn det er i dag.

Kortbetaling og app-frihet

- En godt forberedt elbilist må i dag ha 10-12 ladeapper på telefonen, og på hver app skal du legge inn bankkort og navn og adresse. Mister eller bytter du bankkortet ditt må du gjøre alt på nytt. Dette holder rett og slett ikke, sier Braadland.

NAF mener politikerne må kreve økt brukervennlighet fra ladebransjen. Det betyr blant annet at alle nye ladestasjoner må pålegges å komme med kortlesere.

- I tillegg må regjeringen sette krav om at alle selskaper må åpne opp sine digitale systemer, slik at de som vil betale med telefonen greier seg med én app, sier han.

Flere store ladeplasser

NAF mener også at et grep i ladeplanen bør være utbygging av flere store ladeplasser.

- Den norske modellen har vært å bygge et par 50 kW hurtigladere, noe som gjør at du må kjøre rundt og lete etter ledige ladeplasser om de to laderne er opptatte eller i ustand. NAF mener at det bør komme flere og raskere ladepunkter og at det bør legges til rette for å bygges flere store ladeplasser framover. Dette krever både areal og kraftforsyning, sier han.

NAF har også krav om at det blir bedre skilting til ladestasjoner enn i dag.

- Både Ap, Sp og SV er enige om at skiltingen til hurtigladestasjoner må bli bedre. Bedre skilting vil ikke bare gjøre det enklere for elbilistene å finne laderne, men også gi et positivt signal for de som vurderer elbiler da de ser at det er ladere tilgjengelig for å dekke deres langdistansebehov, sier Braadland.