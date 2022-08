Lei alt maset om elbil? Da er dette gode nyheter

Ford F-150 Raptor går for å være en av de aller råeste pickupene som serieproduseres. Bilen er allerede en legende og et samlerobjekt, selv om den er relativt ny.

Den første dukket opp som 2010-modell. Stor, sinna og brutal. Bilen er i utgangspunktet bygget for å krysse en ørken på kortest mulig tid. Den tåler luftige svev og sanddyner, samtidig som den har et understell og dekk som takler steiner og ujevnt underlag som få andre serieproduserte biler.

Grunnideen bak bilen er å unne krysse en ørken raskest mulig, men den duger til andre ting også.

Savnet V8-motor

Svært få har vel i utgangspunktet et reelt behov for en bil med disse egenskapene. Likevel – pickup-entusiastene trykket den raskt til sitt bryst.

Naturlig nok har bilen prestasjoner som står i stil med det bøse utseendet. Her snakker vi ytelser på nesten superbil-nivå, fra en røslig og høy pickup, på 5,6 meters lengde, med store hjul og firehjulsdrift. Du skal ha en sprek bil for å holde følge med denne ut av lyskrysset.

Da andre generasjon så dagens lys i 2017, var det med en viss vantro fra entusiastene. Under panseret var nemlig nå V8-motoren på enten 5,4 eller 6,2-liter erstattet med en V6-er. Nærmere bestemt en 3,5-liter med twin turbo og rause 450 hestekrefter. Akkurat det falt nok en del tungt for brystet.

Utseendet er klassisk pickup. Legg merke til bakkeklaringen. Emblemene med oransje «R» er gjennomgående utvendig og innvendig. De avslører at dette ikke er en vanlig Raptor.

Raptor R

Ikke det at bilen på noen måte gjorde seg bort når det gjaldt ytelser, men bare V8 er V8. Og det er vel strengt tatt det man forventer å finne under panseret på en amerikansk bil av dette kalibret. Selvfølgelig var utslipp og miljø alibiet for en «snillere» motorisering.

Da tredje generasjon av Raptor dukket opp i 2021 var V6-eren med over i denne.

Nå, som 2023-modell, oppgraderer Ford igjen Raptor og drivlinjen. Men stikk i strid med alle andre om dagen snakker vi ikke om hybrid, ladekabler eller batteri. Nesten snarere tvert imot.

Ford klemmer nå igjen en diger V8 bensinmotor ned mellom forskjermene. Eller klemmer og klemmer, fru Blom. Bak den digre grillen er det godt nok med plass. Denne gangen snakker vi et 5,2-liters, kompressormatet beist som yter 700 hestekrefter. Den får da tilnavnet «R».

At den innvendige plassen også er raus, overrasker neppe.

Modifisert motor fra Mustang Shelby

Dette er føvrig samme motor som er brukt i Ford Mustang Shelby GT500, men her optimalisert og tilpasset offroad-bruk. Blant annet ved å få mer dreiemoment tilgjengelig på lavere turtall.

En annen oljekjøler er også på plass, sammen med en ny bunnpanne som gir større oljevolum. Alt for å holde temperaturen nede. For å hjelpe motoren med å «puste» bedre, økes luftinntaksvolumet med 66 prosent gjennom nye luftinntak og nytt luftfilter, for å nevne noe.

Også eksosanlegget er nytt. Ford lover at de som liker lyden av en hissig V8-er ikke vil bli skuffet.

Nyutviklet eksosanlegg skal sørge for skikkelig V8-lyd fra motoren.

– Vi har hørt på kundene

– Vi har hørt på kundene. De krevde lyden og kraften til en V8 tilbake i Raptor. Den nye Raptor R blir vår ultimate pickup. Det sier Carl Widmann som er sjefingeniør i Ford Performance.

– Når kunder opplever Raptor R i ørkenen og i annen terrengkjøring ,vil det få hårene i nakken til å reise seg - og de vil elske hvert sekund bak rattet i denne bilen, legger Widmann til.

Raptor har vært kjent for sitt ekstreme hjuloppheng og understell. Også her har Ford oppgradert og forsterket ytterligere.

Samtidig som bilen får en del egne visuelle R-detaljer i alt fra interiør, til hjul og panser-scoop som blir å finne på kun denne modellen.

Både hjulene og understellet underbygger at Raptor R er en ekte offroader.

Ukjent pris

Bilen blir tilgjengelig i åtte ulike farger og den får også OTA- (over the air) oppdateringer på de fleste av bilens mange funksjoner.

Priser og lanseringstidspunkt sies det ikke noe om ennå Dagens Ford Raptor tas ikke inn til Norge via regulær import.

Kjenner vi pickup-entusiastene rett, vil nok noen eksemplarer finne veien hit til berget likevel.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.