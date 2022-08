Petter kom over to mystiske biler på vei hjem fra hytta

– Da var da vi skulle hjem fra hytta på Maurset på vestsiden av Hardangervidda at vi fikk se to kamuflerte biler i det de kjørte inn i tunellen øverst i Måbødalen – retning Eidfjord.

Det forteller Petter Frost. Ettersom han kjørte sin Jaguar i-Pace selv, fikk han kona til å ta bilde gjennom frontruta.

– Jeg hadde håpet de skulle stoppe i Eidfjord, så jeg kunne fått tatt bilder forfra også, men det gjorde de ikke. Så da ble det bare bakfra.

Trodde det var en Kia

Men hvilken bil er det han har festet til minnebrikken? Det lurte han på selv også og sendte dem til oss i Broom.no.

– Jeg trodde først at det kanskje var en Kia, jeg synes designet lignet litt, men det stemte liksom ikke det heller, forklarer Frost.

Han jobber som biolog, men er også bilinteressert. Alt tyder på at bilen han så er MGs nye kompaktbil. Nemlig 4 Electric.

Les også: Slik unngår du lade-fellene med elbil

Her er de to MG-ene i Roma. De har med andre ord vært på en lang tur.

Kunne tenkt seg MG selv

– Det ante meg at den var elektrisk, for det var ingen eksosrør. Det var bare de to bilene vi så. Det så heller ikke ut som det var med noen følgebil. Men det kunne se ut som de hadde kjørt langt. Kamuflasjefolien var slitt og hadde løsnet flere steder.

Det har nok Frost rett i. For på MGs egen hjemmeside finnes det bilder av de samme bilene, i Roma. Så her snakker vi langtest. Der opplyser de også at de nå er i gang med de aller siste testene av bilen, over 120.000 kilometer og i flere europeiske land.

– MG er absolutt et bilmerke jeg har et forhold til, men da litt eldre. Det og hatt en klassisk åpen sportsbil som MGA, eller MGB hjemme i garasjen hadde ikke vært helt feil det, avslutter Frost.

Den nye MG4 Electric er en relativt kompakt med en lengde på rundt 4,3 meter, linjeføringen er sporty og med et litt aggressivt uteseende. Den bygger på en egen plattform som er tatt fram for nettopp elbiler.

Les også: Dette er de mest populære ferielandene med elbil

MG4 er ikke langt unna. De første bilene er ventet til Norge i oktober.

Kommer neste år

I forrige ble det kjent av MG4 kommer til Norge i oktober, da er det i første omgang snakk om demobiler. De første bilene til kunder er ventet i første kvartal 2023.

Det betyr også at MG nå er inne i aller siste testfase, før bilen går i produksjon.

MG4 har en offisiell rekkevidde på 435 kilometer, startprisen er rett over 300.000 kroner. Typiske konkurrenter vil være biler som VW ID.3, Nissan Leaf og Renault Megane E-Tech. Med andre ord: Den går rett inn i et tøft segment.

Vi takker Petter Frost for bilder. Ser du noe rart, spennende eller morsomt i trafikken? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. E-posten er redaksjonen@broom.no.

Les også: Dette blir Europas første – kommer til Norge i høst

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.