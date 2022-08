Mye kan gå galt hvis bilen står lenge stille

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny – og takk for en flott spalte!

Hvordan og hvor mye bør man mosjonskjøre en bil for å unngå at den over tid står seg i hjel?

Jeg har en utmerket rustfri veteranbil, en Mercedes 200 bensin, med lav kilometerstand som jeg forsøker å ta godt vare på. Bilen ruller omtrent én bensintank hver sommer. På siste EU kontroll uttrykker mekaniker at bilen står seg i hjel. Hvordan unngår jeg dette?

Benny svarer:

Hei på deg og takk for interessant spørsmål. Akkurat dette er det nok flere som lurer på.

En ting er helt klinkende klart – biler har best av å bli brukt. De kan definitivt stå seg i hjel – eller rettere sagt – stå på seg feil, om de blir stående ubrukt for lenge. Det er den enkle delen av svaret.

Hvor ofte og hvor mye den skal «mosjoneres» finnes det neppe noe fasitsvar på, men jeg har i alle fall noen tanker rundt dette.

Jeg har selv en gammel Volvo 142 fra 1974 som har noen år bak seg på museum i USA, før den kom hit til Norge. Den har da som de fleste forstår stått stille lenge og det bærer den noe preg av, selv om den ikke har gått langt. Vi snakker under 100.000 kilometer totalt.

Aircondition-anlegget, eller rettere sagt tetninger og pakninger til dette, har tørket ut. Full gjennomgang må til. Det samme med pakninger til motor og automatkassa. Det gikk fra å være så tett en gammel Volvo kan være, til å dryppe. Såpass mye at jeg er litt bekymret for den kommende EU-kontrollen. Nye bremser måtte også til. Både kaliptere og skiver. Det samme med en kran til varmeapparatet, all frostvæsken havnet under gulvteppet inne i bilen.

Alle gamle biler går i stykker. Slik er det bare, men dette er trolig ting som ikke ville skjedd om bilen hadde vært i jevnlig bruk. Selv om da kanskje andre ting hadde gått i stykker eller blitt slitt.

Minst hver tredje måned

Det er viktig at biler som langtidslagres, eller blir lite brukt «mosjoneres» innimellom. Hvis ikke er sjansen for at går i stykker stor. Illustrasjonsbilde.

Andre feil som kan bli resultatet om en bil lagres for lenge, er uttørkede slanger, som lettere går i stykker. Mekaniske deler som setter seg fast, eller går tregt slik som for eksempel mellomakselkryss. Clutch-disken kan gå tregt, slik at bilen blir vond å få i gir, viskermotor- og varmeapparatvifte kan sette seg fast/gå tregt. I det hele tatt, det er ganske mye som kan skje. En bil kan definitivt stå på seg feil og reparasjoner.

Hvor ofte og hvor mye den skal «mosjoneres» finnes det neppe noe fasitsvar på, men jeg har i alle fall noen tanker rundt dette.

Jeg mener minst hver tredje måned er fornuftig. Om bilen ikke tas med på tur, for eksempel om vinteren, så kan bare det å varmkjøre motoren være smart. Kjør gjerne ut av garasjen, bruk bremser og clutch, samt funksjoner som viskere, varmeapparat. Veksle mellom første gir og revers, om det så bare blir noen meter med kjøring fram og tilbake. Bare det å gi litt bevegelse på de mekaniske tingene er viktig – og mye bedre enn ingenting. Så får man heller kjøre lengre turer innimellom, når vær, føre og tid passer bedre.

Husk også å vedlikeholdslade batteriet innimellom. Det å ha en avfukter inne i bilen gjør at du slipper mugg og jordslag. En bil bør helst lagres tørt, men luftig og muse-sikkert.

Les også: – Rett og slett noe av det verste du kan gjøre med bilen

Denne saken ble først publisert på Broom.no.