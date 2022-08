Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BILER: Det går ikke alltid like fort hos Tesla. Det er om lag halvannet år siden Tesla første gang meldte om at enda en facelift av Model S var på vei.

Toppmodellen fikk navnet Plaid (uttales «plæd») og leveringen startet i USA for rett over et år siden. Nå er endelig Tesla Model S Plaid og Model X Plaid på vei til Norge, men billig blir de definitivt ikke.

OPPDATERT: Interiøret på nye Tesla Model S og X er redesignet. Foto: Tesla

Voldsomme ytelser

I en kort pressemelding skriver Tesla i Norge at Model S Plaid skal koste fra 1.196.990 kroner. Da Tesla Model S først kom til Norge i 2013, kostet bilen fra 446.500 kroner og toppmodellen 679.000 kroner, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Det har imidlertid skjedd mye med Tesla Model S siden den tid. Plaid-utgaven har voldsomme 1020 hestekrefter, toppfart på 322 kilometer i timen og skal ifølge selskapet klare 0 til 100 på bare 2,1 sekund.

Rekkevidden oppgis å være på 600 kilometer.

Tesla Model X Plaid får i likhet med Model S Plaid tre elmotorer, én foran og to bak, og har den samme motoreffekten. 0 til 100 skal gå unna på 2,6 sekunder og toppfarten skal være på 262 kilometer i timen. Tesla Model X Plaid får en rekkevidde på 528 kilometer og koster fra 1.225.990 kroner.

Til sammenligning koster en Porsche Taycan Turbo S fra 1.718.900 kroner og har 761 hestekrefter. Denne skal klare 0 til 100 på 2,8 sekunder.

HØY YTELSE: Tesla Model S og X Plaid får hele 1020 hestekrefter. Foto: Tesla

Levering

Ifølge Tesla skal nye Tesla Model S Plaid og Model X Plaid kunne leveres til norske kunder i november. De nye modellene kommer ikke bare med kraftig oppgradert drivlinje, men også blant annet nytt interiør, som Tesla håper at skal holde de aldrende bilene relevant en stund til.

«Vanlig» Model S og Model X Dual Motor med firehjulsdrift skal kunne leveres norske kunder i 2023. Her kan det legges inn en såkalt reservasjon, opplyser Tesla, men selve bestillingen av disse er ikke åpnet ennå.

Så langt i år er Tesla Norges mest solgte bilmerke med 8.107 registrerte biler pr. 31. juli. Av dem utgjør Model S- og X-registreringen henholdsvis 12 og to biler. Tesla Model Y er den suverent mest populære med 6.168 registreringer, ifølge OFV.