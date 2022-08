Bare for å rydde en eventuell misforståelse av veien med én gang– sitatet i tittelen over er ikke vårt.

Dette var det faktisk den legendariske Volvo-designeren Jan Wilsgaard som sa. Han var mannen som designet alle modeller fra Volvo Amazon og opp til og med 850. Dog med med unntak av P1800.

Han ble en gang spurt av en svensk journalist om hvorfor Volvo 240 passet det svenske folket så godt. Bilen var jo en suveren bestselger, der – som her hjemme, i en årrekke.

Svaret var altså at bilen var firkantet, treg og kjedelig – akkurat som eierne. Det gikk ikke upåaktet hen, for å si det pent. Det ble et helsikes rabalder … Det var slett ikke første gangen at Wilsgaards ironi og humor ikke ble helt forstått.

Volvo 240 var en bestselger her hjemme i flerfoldige år. Hvem hadde trodd at prisene skulle skyte i været på denne måten? Foto: bringatrailer.com

Et helsikes rabalder

Kjedelig og treg eller ei. Volvo 240 er tydeligvis attraktiv som aldri før, nesten 30 år etter at den gikk ut av produksjon. Interessen for den trauste svenske bilmodellen har de siste årene skutt i været. Sammen med prisene.

Å påstå at noe er først, størst eller dyrest kan være en skummel øvelse. Vi våger oss likevel på påstanden om at en Volvo 240 Herregårdsvogn av det mest alminnelige slaget nå har satt en dugelig prisrekord.

Bilen ser svært fin ut på bildene. Ikke har den gått langt heller. Foto: bringatrailer.com

Lav kilometerstand og veldig fin

Vi snakker altså ikke om noen Turbo, GLT eller noen annen påkostet og snasen utgave. Vi snakker om en hvit 1993-modell, med 14-toms hjul og plastikk-hjulkapsler og en ikke altfor sprek B230-motor på 114 hestekrefter under panseret. Den har riktignok automatgir og aircondition, trolig fordi den ble solgt ny i USA. De var litt før ute enn oss med dette.

Med andre ord det er ikke akkurat en bil som stikker seg voldsomt ut. I alle fall ikke før man ser på kilometertelleren. Bare 59.000 kjørte kilometer siden ny er jo ikke mye og det faktum at den ser svært fin og velholdt ut lar seg jo høre. Dessuten var dette siste årsmodell for Volvo-Klassikeren.

Akkurat denne bilen ble nylig solgt av auksjon-nettstedet Bring A Trailer.

Prisen den gamle Volvoen oppnådde var hele 42.245 dollar, eller drøyt 411.000 kroner. Som nevnt – det tror vi er rekord. Vi har i alle fall ikke hørt om noen annen «melk og brød-240» som har blitt solgt for en tilsvarende pris noen gang.

Se annonsen og alle bildene av bilen her:

Motoren i dette eksemplaret er ikke av det sprekeste slaget. Vi snakker om 114 hestekrefter, uten at det ser ut til å legge noen demper på prisen. Foto: bringatrailer.com

På vei opp - mye og fort

Det kan jo også bringes til torgs at nybilprisen på disse bilene i 1993, her hjemme, lå på drøyt 200.000 kroner. Den har altså doblet verdien.

Dette bare bekrefter ytterligere trenden vi har sett de siste årene. Volvo-klassikere, enten det er PV, Amazon eller 240 – stiger i verdi. Mye og fort. Ikke bare i utlandet. Også her hjemme og i Sverige er trenden soleklar.

Dette er siste nummer av entusiast-magasinet VolvoKlassiker.

Hvor lang tid går det før en fin Volvo 240 passerer en halv million i pris? Ikke svært lenge, tror vi ...

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no.