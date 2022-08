Skal egentlig ikke ha service ennå – men bilen er ikke enig...

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Jeg kjører en 2015-modell Honda Civic. Den har komplett servicehistorikk (ifølge serviceheftet). I følge Serviceheftet skal jeg ikke skifte olje- og oljefilter før om 10.000 kilometer, men på infotainment-skjermen i bilen står det at det skal skiftes nå. Hva skal jeg stole på?

Bilen er gått 74.000 km, og sist service ble utført på 64.500 km. Det var en stor-service.

Hei. Det går absolutt an å forstå at du stusser litt på at serviceheftet og bilens egen serviceindikator ikke er helt samkjørte.

Det har nok også en naturlig forklaring. Jeg var selv utsatt for akkurat det samme i vinter. Bilen min begynte plutselig å varsle om service noen måneder før jeg hadde tenkt og trodd.

Jeg valgte å ta servicen og jeg valgte også å ta et oljeskift, selv om det strengt tatt ikke var nødvendig. Forhandleren spurte pent om jeg ønsket det. Og med tanke på sommerens forestående langtur gjorde jeg det.

Jeg mener at dette med oppfølging av service er særlig viktig på biler som fortsatt har nybilgaranti. Slurv her kan gjøre at man mister garantien. Det kan blir veldig dyrt om ting går helt galt.

I Norge har vi det som kalles krevende forhold og det er ikke uvanlig at bilene selv «ber» om service oftere enn oppsatt intervall.

Det er slik at veldig mange nyere biler «teller» antall kaldstarter, registrerer kjøremønster (småkjøring) – og ut fra det kalkulerer når det er tid for service og / eller oljeskift.

Rimelig forsikring

Jeg antar at det er det din Honda Civic også har gjort. Vi i Norge har jo det som kalles «krevende forhold» med blant annet vinter, lave temperaturer, mange kaldstarter og ofte mye småkjøring i forhold til en del andre land.

I ditt tilfelle ville jeg nok stolt på bilen. Jeg skal ikke påstå at det er helt avgjørende å få tatt et nytt oljeskift etter «bare» 10.000 kilometer. Nyere oljer er jo gode og skal, i alle fall i teorien, tåle flere kilometer. Men jeg vil likevel anbefale et bytte nå. Sot, uforbrent drivstoff og kondens forringer oljen – og igjen: Dette med kaldstarter og småkjøring gjør det ikke bedre.

Dessuten er det en relativt beskjeden kostnad for å holde seg på den sikre siden. Honda er jo gode og driftssikre biler. Du underbygger dette ytterligere med et oljeskift. Så kan du gå en ny vinter trygt i møte med forvisning om at oljen er frisk og fin.

Håper dette var oppklarende.

