Slik skal politiet spare penger

Kjøpe svær amerikansk pickup for å spare penger? Det høres kanskje litt bakvendt ut slik med en gang? Bilene er riktig nok relativt billige i innkjøp i hjemlandet USA, men driftskostnadene er ganske store. Vanligvis.

Men elektrifiseringen har gjort sitt inntog også i massebilismens hjemland, USA.

Pickupen det amerikanske politiet har inngått avtale med Ford om er den nye og helelektriske F-150 Lightning. En bil Ford har fått overveldende mottagelse på. Interessen har vært og er fortsatt skyhøy.

Det er slett ikke første gangen at Ford leverer pickuper til politiet. De har tidligere brukt fossile varianter av bilen, kalt F-150 Police Responder.

Spesialbygde

Også den elektriske versjonen spesialbygges som politibil, med en del unike detaljer. Blant annet er baksetet og gulvet bak heldekket av vinyl som er lett å rengjøre. Forsetene har fått forsterket stofftrekk, selvfølgelig er kommunikasjonsutstyr og en LED-bar med blålys på taket på plass.

En solid «kufanger» er også montert og bilen er forsterket på noen punkter. Det at man kan hente strøm fra batteripakken til eksterne strømkbrukere som blant annet arbeidslamper og slike ting trekkes også fram som positivt.

Frunken – eller bagasjerommet foran der motoren normalt sitter, er et perfekt sted for kommando-utstyr. Det er på hele 400 liter og man kan frakte 180 kilo bare der. Det vanntette rommet er også utstyrt med fire strømuttak og to USB-uttak. Det låsbare og store lasteplanet gir god plass til det utstyret som måtte trenges i «felten».

Kommunikasjonsutstyr og en spesiell innredning blir å finne i politibilene Foto: broom

Røslig bil

F-150 Lightring kommer med to ulike batteripakker. Den minste gir rekkevidde på 370 kilometer, mens den store skal kunne gi 480 kilometer. Bilen har over 1.050 Nm dreiemoment og gjør 0-100 km/t på rundt 4,5 sekunder. Den skal kunne ha nyttelast på opptil 900 kilo og kunne trekke tilhenger på 4.500 kilo med det største batteriet. Det er altså en røslig bil vi snakker om.

Ford har levert politibiler i mer enn 70 år og de står for leveransene av 65 prosent av alle amerikanske politibiler.

Flere elbiler på gang

Som alle andre har også amerikansk politi budsjetter å forholde seg til. De regner med å spare en pen slump i driftsutgifter, med overgangen til elektriske biler. I tillegg kommer selvfølgelig miljøgevinsten i form av reduserte utslipp.

Men det stopper ikke med pickupen. Den elektriske Ford Mustang Mach-E testes nå ut som patruljebil. Også den kommende elektriske SUV-en, Chevrolet Blazer, vil bli å finne som politibil.

Tidene endrer seg og de erke-typiske amerikanske politibilene vi kjenner fra utallige TV-seier og filmer er nok en saga blott om bare noen år.

