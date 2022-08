Fra 1. juli kom det nye regler for nettleie. Formålet er blant annet å få kundene til å jevne ut strømbruken og unngå topper med særlig stort strømforbruk.

Kjører du mye og lader elbilen hjemme, trekker denne mye strøm. Da er det også viktig å være bevisst på når og hvordan du lader. Over litt tid kan dette utgjøre en betydelig forskjell på strømregningen. I tillegg kommer altså nettleie-reglene.

– Med ny nettleie må smartlading bli enda smartere, for å unngå både de dyre timene og forbrukstopper innenfor samme time, sier Elisabet Kjerstad Bøe som er Norgessjef i strømselskapet Tibber.

Bruke strømmen smart

Strømprisen varierer som kjent mye, også fra time til time. Generelt er prisene lavere på natten. Derfor lader også mange elbilen da.

– Den nye nettleien skal motivere nordmenn til å spre strømforbruket sitt utover dagen, for å redusere belastningen på strømnettet. Det skaper gode muligheter for de som er flinke til å bruke strømmen sin på en smart måte, for eksempel ved å lade elbilen når strømprisen og nettleien er lavere, samt å lade sakte nok til å unngå forbrukstopper, sier Kjerstad Bøe.

Smartlading gjør at elbilen automatisk blir satt til lading når strømprisene og nettleien er lavere. Dette gjøres enten gjennom app eller en smart ladeboks.

Vinn-vinn

I en ny undersøkelse YouGov har gjennomført for Tibber, kommer det frem at halvparten av nordmenn som har elbil, lader elbilen gjennom en ladeboks hjemme. En av fire svarer at de lader når de vet at strømprisene er lave, men kun 13 prosent benytter seg av en automatisk smartladingsfunksjon.

– Vi er glade for at flertallet av nordmenn lader elbilen gjennom en ladeboks, da det er den sikreste måten å lade bilen på i dag. På den annen side er jeg overrasket over at det kun er 13 prosent som gjør det gjennom en “smart” ladeboks som automatisk kan styre bilens lading når strømprisene er lave. Smartlading er positivt siden det reduserer belastningen på strømnettet ved å flytte ladingen til et tidspunkt hvor ikke like mange bruker strøm. Så det er en vinn-vinn situasjon både for lommeboka til husholdningene og for strømnettet som kan utnyttes mer effektivt. sier Kjerstad Bøe, i en pressemelding.

57 prosent er fornøyd

Tibber har for øvrig også spurt elbileiende nordmenn om de er fornøyd med kjøpet, selv om strømprisene er rekordhøye. 57 prosent svarer ja på det.

Samtidig som strømprisene har skutt i været, har prisene på bensin og diesel økt kraftig i år. Det bidrar til at elbilene fortsatt har en betydelig prisfordel på driftskostnader.

