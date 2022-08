Glenn fortviler – finner ikke deler til drømmebilen sin

Alle som har syslet litt med veteranbiler, vet at det kan være til dels svært utfordrende å finne deler. Ikke minst gjelder dette karosseriet, noe som betyr at drømmebilen kan bli stående en stund dersom den får større karosseriskader.

Det er nettopp dette som er Glenn Bjærums store hodepine for tiden. Det handler om bilen han selv betegner som sin første, store kjærlighet, en nydelig rød 1990 Nissan 200 SX Coupé som han kjøpte i Sverige i 1991. Da var bilen nesten ny, og den var gått bare 14.000 kilometer.

Hvor glad han er i bilen, kan nesten avleses på kilometertelleren. Hittil har den nemlig rullet 250.000 kilometer. Feil og problemer har det vært svært lite av, men Glenn overhalte motoren i 2006. Dessverre får han ikke mye glede av bilen for tiden, og her forklarer han hvorfor:

Sånn håper Glenn at han skal få den igjen, men foreløpig mangler det deler. Foto: Privat

Rundt en lyktestolpe

– Sønnen vår fikk låne bilen tilbake til Haakonsvern fra permisjon – en kjøretur på ca et kvarter – og det gikk bra. Men noen dager senere skulle han hjem på ny permisjon, og da var det blitt væromslag, med regn og blåst. Her er det viktig å huske at Nissan 200 SX er en bakhjulsdrevet coupé-modell med turbomotor med 200 hester. Det er med andre ord en sprek bil, noe som i alle fall lett kan by på overraskelser når friksjonen blir liten.

Og det var det som skjedde her. Ut fra en rundkjøring fikk junior en sladd som ikke lot seg ta inn før bilen krøllet seg rundt en lyktestolpe. Da dette skjedde var det piggfrie vinterdekk som sto på bilen. Heldigvis gikk det bra med bilføreren, som slapp fra det hele med en advarsel – selv om det ble antydet at farten kan ha vært litt for høy, forteller Glenn Bjærum til Broom.

Her trives Glenn med å holde på, men innrømmer at deleproblemet begynner å tære på tålmodigheten. Foto: Privat

Mekking er terapi

– Dette er for øvrig ikke eneste gang hans Nissan 200 SX har fått en større karosseriskade.

– Nei da, i 2006 ble bilen påkjørt av en lastebil, slik at alt bak førersetet var flatt. Det fikk jeg løst greit med å bytte til meg karosseri fra en kompis, slik at bilen jeg virkelig skulle ha og kose meg med i årene som kom var i topp stand igjen.

For meg er dette med mekking ren terapi, men nå har det blitt litt vel mye. Etter den siste smellen har jeg fått på plass bakstilling og en del andre mekaniske komponenter, men dette med karosserideler har vist seg å bli veldig vanskelig å løse, sier han videre.

Møtet med lyktestolpen etterlot mye krøllete metall. Foto: Privat

Målet er mange fine turer

– Det er enkelte steder noe må skjæres bort og nytt må settes inn. Jeg må antakelig også ha nytt dempertårn på venstre side bak, sammen med innerskjerm og hjulbue, men står litt på stedet hvil – ennå har jeg ikke klart å få tak i det jeg trenger, så om noen kan hjelpe meg, vil jeg være evig takknemlig, understreker Glenn Bjærum.

– Målet er jo å få bilen hundre prosent i orden igjen, slik at jeg kan ha mange fine turer å se frem til i årene som kommer!

– Finnes det noen som kan hjelpe med deler til min Nissan 200 SX, undrer Glenn Bjærum. Foto: Privat

Få 200 SX solgt i Norge

En av årsakene til at Glenn sliter med å finne deler, er rimeligvis at dette er en modell det ble solgt svært få av her i landet. Bilen i seg selv var mer enn fristende nok, men den var relativt dyr – og på denne tiden, rundt 1990, lå det norske nybilmarkedet nærmest med brukket rygg. Dyre sportscoupéer med masse hestekrefter var ikke det flest kunder var på jakt etter der og da!

Nissan 200 SX Turbo med 200 hk var en frisk bil, med ytelser bilentusiaster nikket anerkjennende til for drøyt 30 år siden. Bilen hadde en oppgitt toppfart på 226 km/t, mens 0-100 km/t gikk unna på 7,2 sekunder.

Med en lengde på 4,54 m og bredde 1,69 m var absolutt ikke dette noen småbil. Egenvekten var da også såpass høy som 1.220 kg. Standard girkasse var en 4-trinns automat, og blokkeringsfrie bremser (ABS) var standard.

