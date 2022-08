Den er bred. Den er lav. Den er helt sort, med mørke ruter og sort grill. De store blanke felgene bare underbygger den litt mafia-aktige utstrålingen bilen har. De to diskrete eksosrørene med små AMG-logoer på gir ytterligere hint om at du kanskje ikke bør yppe deg mot denne. Kanskje ikke mot dem som sitter inni heller.

At Mercedesen i tillegg har navnet «Hammer» passer den smått fryktinngytende bilen godt og gir ytterligere et hint om at det kan være smart å ikke utfordre. Smellen kan bli stygg.

Bilen er både litt bøs og diskret på samme tid. Man skal være kjenner for å se og forstå hva dette egentlig er. Foto: thembmarket.com

AMG 6,0 Hammer Coupe

Okei, okei – hva er dette egentlig for noe, rent bortsett fra en gammel Mercedes, tenker du kanskje?

La oss ta det fra begynnelsen: Lenge før Mercedes satte rekord for produksjonsbiler med AMG GT Black Series rundt den berømte Nordsløyfa på Nürburgring var AMG en av flere uavhengige tuning-selskaper som fiklet litt med Mercedes.

Den mest beryktede skapelsen fra AMG den gangen er nok denne bilen. En Mercedes AMG 6,0 Hammer Coupe. Bygd på coupeutgaven av E-Klassen som gjerne omtales som 124.

Bilen på disse bildene er fra 1988. Fra før den tiden man kunne skremme opp effekten med digital optimalisering. Her var det andre ting som gjaldt. Ganske så omfattende også.

AMG V8-motoren er selve hjertet i råtassen AMG 6,0 Hammer Coupe. Det hele ser originalt ut, men fra fabrikk var en 3-liter rekkesekser største motoralternativ. Foto: thembmarket.com

Et ekte råskinn

Det første AMG gjorde var å vippe ut 3-liters rekkesekseren som satt i bilen originalt. De hadde en 5,5-liters V8 de heller ville klemme ned mellom forskjermene. Men ikke før de hadde borret den opp til 6 liter. Så ble hele sulamitten av stempler, råder og veivaksel nøye balansert. Før de hev seg over topplokkene. Her ble enkelt-kam.toppene med to ventiler per sylinder endret til to kamaksler og fire ventiler per sylinder, før eksos, luftinntak og bensininnsprøyting ble fintunet til å blande bensin og luft etter hemmelig oppskrift.

Det hele resulterte i 385 villige hestekrefter og 564 Nm i dreiemoment. Det er kanskje ikke så imponerende i dag. Enhver alminnelig Tesla Model 3 matcher dette nå.

Men for 34 år siden var dette gromt. Skikkelig gromt, til og med. Drømmesportsbilen Porsche 911 3,2 Carrera bød på 234 hestekrefter. En Porsche 911 Turbo på 300. Det siste ble sett på som helt vilt. AMG 6,0 Hammer Coupe hadde ytterligere 85 hestekrefter å skilte med.

Om du ikke har hørt om denne bilen tidligere er ikke det så veldig rart. Det anslås at noe rundt 30 biler ble bygget totalt. Derav én på stasjonsvogn-utgaven av E-Klasse.

Også innvendig ser bilen diskret og original ut. Den har «søkke og snøre» av det utstyret Merceeds kunne levere på denne tiden. Foto: thembmarket.com

Ikke billig

13 fant veien til Nord-Amerika – og resten spredd for alle vinder, som det heter. Hvor mange som finnes tilbake nå, mer enn 30 år senere, vet ingen. Trolig ikke mange.

Denne bilen, som er til salgs, er en av de som først havnet i Nord-Amerika. Siden skal den ha funnet veien til fasjonable Beverly Hills i Los Angeles, California.

Den selges nå av auksjonshuset The MB Market. Det er visstnok aller første gang at en AMG Hammer-bil overhodet selges på auksjon. Man er derfor usikker på hvilken pris bilen kan oppnå.

– Tatt i betraktning dens sjeldenhet, ville vi ikke bli sjokkert over å se den går for en heftig sum, sier en talsmann for auksjonshuset.

Nå dette skrives er høyeste bud på 320.000 dollar, eller drøyt 3,1 millioner kroner, etter dagens kurs. Bilen er over 20 år gammel, så det er ingen avgifter, men moms på kjøpsbeløpet tilkommer.

Lav kilometerstand

Bilen er da også svært fin og i nær nybilstand. Den har gått kun 19.417 miles (31.250 kilometer) på disse 34 årene. Grunnen til den lave kilometerstanden er at den har stått lagret i 15 år, før den i fjor ble plukket fram igjen og fikk en full gjennomgang.

Den originale AMG-stylingen er på plass og det samme er AMG-aero felgene. Heldigvis har ingen falt for fristelsen til å sette på hvite blinklys foran, eller nyere baklykter. Denne bilen er såpass spesiell at den fortjener å være original, tvers igjennom.

AMG-bygde ikke bilene sine på spare-utgaver. Denne er fullutstyrt. Det vi si grått skinninteriør, elektrisk radioantenne, fire el-vinduer og aircondition, for å nevne noe.

Har du fortsatt sansen for 80-tallets fluffy frisyrer, dressjakker i pastellfarger med skulderputer, lisseslips og bleika olabukser – ja, da har du bilen som matcher hele den sulamitten her!

