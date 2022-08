Krasjet – men stusser over at airbagen ikke løste ut

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Var i kollisjon, der jeg traff rett på støtfangeren, slik at airbagene skulle ha løst seg ut i min 12 år game Mitsubishi Outlander. Hvorfor gjorde de ikke det? Det var ingen indikasjon på at det var noe feil med dem.

Kan jeg kreve noe form for erstatning – for eksempel der jeg kjøpte bilen? Tror jeg har fått en nakkesleng, venter nå på resultat av undersøkelse.

På forhand takk for svaret.

Benny svarer:

Heisann – ja, klart du får svar!

Jeg forstår godt at du opplever dette som dramatisk. Nakkesleng er ikke noe å spøke med, om det er tilfelle. Håper uansett at det går bra med deg.

Så til spørsmålene dine:

Jeg kjenner jo ikke noe til hendelsesforløp, hvem som har skyld i uhellet, skadeomfanget på folk og biler eller hastigheten i kollisjonsøyeblikket, så svaret må bli litt generelt.

De fleste nyere biler har mange airbager. Man skal alltid få en feilmelding om noe er galt med disse.

Én ting virker i alle fall sikkert. Du og bilen din er uenige om airbagene burde blitt utløst eller ei. Det sitter sensorer rundt om på bilen som registrerer trykk/bevegelse og som utløser airbagene. Noen ganger virker det som det skal svært lite til. Andre ganger undres man over at de ikke har blitt utløst. Det kommer helt an på hvor og hvordan «smellen» treffer.

Så lenge ingen lamper med «airbag-feil» har lyst i bilen, tyder mye på at systemet har vært i orden. Dette er avanserte og følsomme greier som sjelden svikter. MEN en stor underleverandør av airbager, japanske Takata, har måttet tilbakekalle millioner av biler på grunn av feil med disse. De måtte byttes ut. Om din Mitsubishi kan være omfattet av dette, og at det kanskje ikke har blitt fulgt opp, tør jeg ikke si noe om. Men det kan jo være verdt å sjekke med forhandleren. For sikkerhets skyld.

Ellers kan det være smart å kjøre en feildiagnose på airbag-systemet for å se om dette er i orden, om du er usikker på det.

Forsikringssak

På den annen side: Det å møte en airbag som utløses er heller ikke noen «walk in the park». Du får deg en skikkelig en på trynet da. Nesa kan brekke og trommehinner kan sprekke og tenner løsne. Tro meg – det er absolutt ikke noe man ønsker å prøve med mindre man virkelig må … Da er den til gjengjeld til stor hjelp. Selv om man får litt juling.

I ulykker med mistanke om personskader bør politiet varsles, slik at uhellet loggføres og man må ta det med helsepersonell, legevakt eller fastlege så fort som mulig, med tanke på eventuell framtidig erstatning. Det er gjerne et langt lerret å bleke, så det håper jeg du slipper.

Dette blir i så fall en sak mellom deg og forsikringsselskapet ditt. De du i sin tid kjøpte bilen av, kan du holde utenfor. De har i utgangspunktet ikke noe med dette å gjøre. Overlat dette til forsikringsselskapet.

Er du medlem i for eksempel NAF eller KNA så ikke nøl med å få juridisk hjelp. Om du føler at det butter litt imot. Som regel ordner forsikringsselskapene greit opp. Dette er dramatisk for oss når det står på og vi er fulle av adrenalin og spent venter på resultater av helseundersøkelser, men det er ren rutine for dem. Dette kan de.

Vi krysser fingrene for at dette ikke er en nakkeslang, men at du har fått deg en trøkk som har gjort deg stiv om øm, tviler jeg ikke på.

Jeg ble selv påkjørt bakfra for noen år siden. Det var virkelig ikke store smellen. Det resulterte i hodepine noen dager og i stiv og øm nakke en ukes tid. Etter det har jeg ikke kjent noe.

Håper du slipper like greit unna – og ønsker deg masse lykke til!

