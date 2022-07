Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor.



ROLLS-ROYCE: Rolls-Royce Phantom Series II har fått en knapt synlig facelift, men prisen er fortsatt høy. Limousinutgaven Phantom Extended koster nesten 7 millioner kroner. Omtrent det samme altså som en lys og tiltalende treroms leilighet på Frogner.

«Vanlige» Phantom starter på snaue seks millioner kroner, som gir deg omtrent samme boltreplassen som en treroms på Rodeløkka.

Luksusbilprodusenten har ikke egen importør her til lands. Prisene er hentet fra Rolls-Royce sentralt og basert på privat egenimport. Nye Phantom er ikke tilgjengelig som elbil, ennå. Den første elbilen fra Rolls-Royce heter Spectre, og har en profil som minner sterkt om Wraith, men skal faktisk slekte mer på forgjengeren Phantom Coupé.

Elbilen kommer i fjerde kvartal i 2023.

ELEGANT: Grepene er små, men akkurat store nok til at kjennere ser evolusjonslæren. Foto: Rolls-Royce Motor Cars

Subtile grep

Åttende generasjon av Phantom het også Series II i 2017, selv om mange snubler på startstreken og skriver at Series II er navnet på den oppdaterte utgaven av Phantom. Facelift sier alle i møte med den justerte nykommeren. Ett nytt uttrykk, irettesetter Rolls-Royce.

De nye grepene er subtile, men kjennere vil straks forstå. En ny polert horisontal linje over den greskinspirerte panteon-grillen (med de store søylene), skal understreke moderniteten. Geometrien er endret for å gi RR-emblemet mer plass. Grillen er opplyst som på Ghost.

I frontlyktehusene er det skåret inn stjernehimmel i glasset, som et vink til den velkjente stjernehimmelen (les: lysdiodefesten) som pryder takduken innvendig. Grepet skal ta seg spesielt godt ut i mørket, som prikken over i-en der du ankommer den beste nattklubben. For Rolls-Royce er for ungdommen nå, mer enn før. Eller det er i alle fall håpet til ledelsen.

NY LINJE: I overkant av grillen, inspirert av gresk arkitektur, strekker en ny horisontal linje seg ut til frontlyktene. Foto: Rolls-Royce Motor Cars

Hyller 1920-tallet

Sideprofilen er stort sett som før, men fremstår endret takket være nye felger frest ut av rustfritt stål. Et grep som med vilje sender tankene i retning av romantikken fra 1920-tallet, den gang store biler hadde store hjul. Man kan velge mellom helpolert og delvis polert stålfinish eller polerte piano-sort-lakkerte overflater. Tanken er at det å kjøre Phantom – og ikke minst det å oppleve den flyvende teppe-følelsen – skal være som å ta privatfly på land.

Tidligere kunder har bedt om mørkere grillinnfatning, mørk ramme rundt frontruten og sorte «fartsstriper» på panseret, og det kan man nå spesifisere. Innvendig er den største forskjellen at rattet har blitt en tanke tykkere. Rolls-Royce er sjelden først til å ta i bruk ny teknologi, det handler mer om å benytte teknologi som funker, uten unntak, hele tiden.

Dermed er det en nyhet at Rolls-Royce har introdusert en ny mobilapp. Med bilens «Rolls-Royce Connected» kan man sende en adresse til bilen, via medlemsappen «Whispers», hvorpå sjåføren eller kunden selv finner navigasjonen i dashbordet.

Man kan også til enhver tid se hvor bilen befinner seg, sikkerhetstatusen på bilen og utveksle service-informasjon med nærmeste forhandler.

OVERDÅDIG: Det er noe annet å stige inn i en Phantom Extended enn en lang utgave av Mercedes-Benz S-Klasse. Foto: Rolls-Royce Motor Cars

Starter på 4 millioner kroner

Eksportprisene starter på 394.000 euro for Phantom Series II, som er fem tusenlapper over fire millioner kroner. Med avgifter blir prisen cirka 5.944.000 kroner. Den nye Extended-utgaven starter på 469.000 euro, som er snaue 4,8 millioner kroner. Inklusive avgifter blir prisen nesten 6,9 millioner kroner. Med personlige preferanser bikker prisen fort syv millioner kroner.

Under panseret er det fortsatt 12 sylindre i V-konfigurasjon, som er nærmest lydløse selv under kraftig pådrag. Effekten er stadig 571 HK og 900 Nm, mer enn nok med en egenvekt på over 2,6 tonn. Toppfarten er begrenset til 250 km/t, mens fra 0 til 100 km/t tar 5,4 sekunder.